Einheit Rudolstadt springt nach Sieg gegen Heiligenstadt auf Rang drei

Der FC Einheit Rudolstadt hat heute mit einem klaren 3:0-Heimsieg in der Fortsetzung des 8. Spieltags gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt den Druck auf die Spitzenklubs SC Freital und VfB Germania Halberstadt erhöht. Durch den Erfolg kletterte die Mannschaft von Trainer Holger Jähnisch mit nun 16 Punkten auf Rang drei und ist damit punktgleich mit den beiden Ligafavoriten.

Schon früh nahm das Spiel eine dramatische Wendung. In der 6. Minute sah Luca Grimm vom VfB 1921 Krieschow die Rote Karte. Damit waren die Gäste fast die komplette Partie in Unterzahl gefordert – und das machte sich bald bemerkbar. Bautzen übernahm zunehmend die Initiative und belohnte sich in der 26. Minute: Felix Hennig traf zur Führung. Als in der 70. Minute Tobias Gerstmann mit Gelb-Rot vom Platz musste, schwanden die Hoffnungen der Gäste endgültig. Budissa nutzte die doppelte Überzahl eiskalt: Adam Rohlik erhöhte in der 78. Minute auf 2:0 und stellte damit die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase kam es noch härter für Krieschow: Bastian Dreßler musste in der 90. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Feld.

Schon früh stellte Rudolstadt die Weichen auf Sieg. Robin Ensenbach traf in der 6. Minute zum 1:0, Marco Riemer erhöhte nur wenig später in der 25. Minute. Direkt nach der Pause legte Emilio Heß in der 47. Minute das 3:0 nach. Heiligenstadt blieb auch im achten Saisonspiel sieglos und konnte der Überlegenheit der Gastgeber kaum etwas entgegensetzen.

Nach dem Rückschlag in Wernigerode (1:2) will der VfL Halle 1896 wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Mannschaft von Luca Shubitidze steht mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 23:9 auf Rang drei und ist offensiv das Maß der Dinge. Gegner SG Union Sandersdorf steckt mit nur einem Saisonsieg und sechs Punkten im Tabellenkeller fest. Das torlose Remis gegen Bautzen zeigte zwar defensive Stabilität, doch offensiv bleibt die Mannschaft von Thomas Sawetzki harmlos. Für Halle gilt: Nur mit einem Heimsieg hält man Kontakt zur Spitze, für Sandersdorf geht es darum, sich gegen einen Favoriten zu behaupten. ---

Das Topspiel: Tabellenführer SC Freital (16 Punkte) empfängt den starken Absteiger VFC Plauen (14 Punkte). Beide Teams mussten erst eine Niederlage hinnehmen und präsentierten sich bislang sehr stabil. Freital zeigte beim 2:2 in Krieschow Moral, nachdem man zwischenzeitlich in Rückstand geraten war. Plauen holte beim 1:1 in Rudolstadt ebenfalls einen Zähler und bewies, dass man auch auswärts konkurrenzfähig ist. Freital setzt auf seine Heimstärke und die bislang treffsicheren Offensivkräfte, Plauen auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltaktionen. Ein Duell auf Augenhöhe, das schon jetzt richtungsweisend im Kampf um die Tabellenspitze werden kann. ---

Grimma meldete sich mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg in Heiligenstadt zurück. Tommy Kind traf dabei doppelt und bewies seine Qualitäten als Torjäger. Mit acht Punkten liegt die Mannschaft von Coach René Behring im Mittelfeld, braucht aber weitere Siege, um Abstand zur Abstiegszone zu schaffen. Der Bischofswerdaer FV steckt mit nur vier Punkten tief im Keller fest. Nach dem 0:1 gegen den RSV Eintracht 1949 wartet man weiter auf Konstanz. Für beide Teams ist dieses Duell von enormer Bedeutung – für Grimma die Chance auf den Befreiungsschlag, für Bischofswerda vielleicht schon ein kleines Endspiel. ---

Der RSV Eintracht 1949 ist die Unentschieden-Mannschaft der Liga: Zwei Siege, fünf Remis, noch keine Niederlage. Mit dem 1:0 in Bischofswerda gelang aber zuletzt ein wichtiger Dreier. Die Defensive des Teams von Coach Patrick Hinze gehört zu den stabileren der Liga, offensiv fehlt oft die letzte Durchschlagskraft. Lok Stendal dagegen überraschte am Wochenende mit einem furiosen 4:1 gegen Auerbach. Philip Witte, Niclas Buschke und Ian Scheffler sorgten für die Treffer, Rosario Schulze setzte per Elfmeter den Schlusspunkt. Mit diesem Rückenwind will sich Stendal nun weiter nach oben vorarbeiten. Für den RSV Eintracht geht es darum, die Serie ohne Niederlage fortzusetzen. ---

Beim VfB Auerbach herrscht nach dem 1:4 in Stendal Ernüchterung. Zwei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen bedeuten bislang Rang neun und eine negative Tordifferenz. Gegen den Aufsteiger VfB Empor Glauchau, der ebenfalls erst zwei Siege einfahren konnte, muss die Mannschaft von Trainer Sven Köhler ein anderes Gesicht zeigen. Glauchau ging zuletzt beim 0:3 gegen Halberstadt leer aus und wartet weiter auf Konstanz. Beide Teams stehen punktgleich bei acht Zählern und wollen mit einem Erfolg ins gesicherte Mittelfeld springen. Die Partie ist somit ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. ---

Das Harzer Derby zwischen Halberstadt und Wernigerode sorgt für große Vorfreude. Germania Halberstadt liegt mit 16 Punkten punktgleich mit Spitzenreiter Freital auf Rang zwei. Zuletzt überzeugte die Mannschaft von Coach Manuel Rost mit einem klaren 3:0 in Glauchau, bei dem Joel-Pascal Klaschka und Paul Grzega trafen. Der FC Einheit Wernigerode meldete sich seinerseits mit einem 2:1 gegen Halle eindrucksvoll zurück. Prasidda Pandyal und Benjamin Crouse St. Louis sorgten für die Treffer, ehe Achilleas Oikonomidis für Halle nur noch verkürzen konnte. Halberstadt geht als Favorit ins Derby, doch Wernigerode hat schon mehrfach bewiesen, dass sie in direkten Duellen überraschen können. Brisanz ist in diesem Nachbarschaftsduell garantiert.