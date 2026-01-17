Einheit Perleberg krönt einen langen Hallentag mit Dominanz

Der EGP-Cup des SSV Einheit Perleberg hat am heutigen Samstag eindrucksvoll gezeigt, wie fordernd und zugleich faszinierend Hallenfußball sein kann. Fünf Mannschaften spielten im Modus „jeder gegen jeden“ mit zwölf Minuten Spielzeit um Punkte, Platzierungen und Prestige. Nach 20 intensiven Begegnungen stand fest: Der Gastgeber SSV Einheit Perleberg behauptete sich über den gesamten Turnierverlauf hinweg und setzte sich an die Spitze einer Tabelle, die bis in die letzten Spiele hinein Bewegung bot.

Ein Turnier mit klarer Dramaturgie Der EGP-Cup war als kompakter, aber fordernder Hallenwettbewerb angelegt. Alle Mannschaften trafen mehrfach aufeinander, Fehler wirkten sich sofort aus, Erholungsphasen blieben kurz. Diese Struktur verlieh dem Turnier einen gleichmäßigen Spannungsbogen: Keine Partie war isoliert, jedes Ergebnis griff unmittelbar in die Tabelle ein.

Der Gastgeber übernimmt früh Verantwortung

Der SSV Einheit Perleberg startete mit einem Sieg gegen den TSV Chemie Premnitz und legte damit früh den Grundstein für den späteren Turniersieg. Auch in den folgenden Spielen präsentierte sich der Gastgeber stabil, variabel und torhungrig. Mit insgesamt 22 erzielten Treffern stellte Einheit die beste Offensive des Turniers und sammelte 19 Punkte – ein Ausdruck konstanter Leistung über alle Begegnungen hinweg.

Veritas Wittenberge bleibt hartnäckiger Verfolger

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese entwickelte sich im Turnierverlauf zum engsten Kontrahenten des Gastgebers. Mit 14 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis hielt Veritas lange Kontakt zur Spitze. Siege gegen Premnitz, Polz und Lok Stendal II sorgten für Druck auf Perleberg. Auch das torlose Remis gegen den späteren Turniersieger zeigte, wie eng die Kräfteverhältnisse phasenweise waren.

Chemie Premnitz zwischen Offensive und Risiko

Der TSV Chemie Premnitz beendete den EGP-Cup auf Rang drei. Mit 16 erzielten Treffern stellte Premnitz eine der auffälligsten Offensivreihen, zahlte jedoch defensiv mehrfach Lehrgeld. Enge Spiele, hohe Intensität und wechselnde Spielverläufe prägten den Turniertag. In der Endabrechnung standen 11 Punkte – ein Spiegelbild eines mutigen, aber nicht immer abgesicherten Auftritts.

Blau-Weiß Polz kämpft sich durch den Turniertag

Der SV Blau-Weiß Polz erlebte ein Turnier mit vielen offenen Partien und wechselnden Momenten. 13 erzielte Tore belegen die offensive Präsenz, gleichzeitig führten 18 Gegentreffer zu Rückschlägen in entscheidenden Phasen. Polz blieb dennoch über den gesamten Turnierverlauf aktiv und sicherte sich mit 9 Punkten einen Platz im Mittelfeld.

Lok Stendal II ringt um Stabilität

Für den 1. FC Lok Stendal II wurde der EGP-Cup zu einer Herausforderung. Trotz einzelner Punktgewinne und eines Remis gegen Premnitz blieb die Mannschaft in der Tabelle zurück. Acht erzielte Tore zeigten, dass offensive Ansätze vorhanden waren, doch die defensive Anfälligkeit ließ keine konstante Serie zu. Am Ende standen vier Punkte und Rang fünf.

Zwölf Minuten als ständige Belastungsprobe

Die Spielzeit von zwölf Minuten prägte das gesamte Turnier. Sie ließ kaum Raum für taktisches Abtasten und erhöhte den Druck auf jede Aktion. Führungen mussten aktiv verteidigt werden, Rückstände ließen sich nur mit hohem Risiko aufholen. Genau diese Bedingungen machten den Reiz des Turniers aus und forderten von allen Mannschaften maximale Präsenz.