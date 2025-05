Einheit Perleberg dreht Rückstand – Brieselang gewinnt Topduell knapp

– Foto: Michel Grabowski

Der 27. Spieltag der Landesklasse West brachte spannende Spiele, späte Tore und einige Wendungen mit sich. Während der SV Viktoria Potsdam als Meister längst enteilt ist, duellieren sich die Verfolger um die besten Plätze – und im Tabellenkeller geht das Zittern weiter. Besonders der SSV Einheit Perleberg bewies Moral.

Vor 182 Zuschauern entwickelte sich ein spektakuläres Spiel mit zahlreichen Wendungen. Frederik Töpfer brachte Veritas früh in Führung (6.), ehe Josef Ullmann in der 21. Minute für den Ausgleich sorgte. Doch mit einem Doppelschlag durch Marten Reichelt (35.) und Ibi Touray (38.) zog Wittenberge auf 3:1 davon. Als Amirreza Cheshmi in der 56. Minute die Rote Karte sah, schien die Partie für Pritzwalk zu kippen. Doch das Gegenteil trat ein: Ullmann verkürzte (61.), Tony Gnad glich per Foulelfmeter zum 3:3 aus (64.). Die Schlussphase gehörte dann aber wieder den Gästen: Tobias Bober (74.), Christian Münster (83.) und Christoph Poorten (85.) stellten den 6:3-Endstand her. ---

Nauen zeigte eine abgeklärte Vorstellung und ließ den Gästen keine Chance. Nick Halt eröffnete per Foulelfmeter bereits in der 6. Minute. Maciej Lukasz Waskowski baute die Führung mit einem Doppelpack aus (26., 54.). Am Ende stand ein 3:0. ---

Ein Abend zum Staunen: Der SV Viktoria Potsdam ließ dem FK Hansa Wittstock nicht den Hauch einer Chance und erzielte zwölf Tore – allein Tom Nattermann traf dreimal (59., 76., 78.). Zuvor hatten Jonas Gutknecht (13.), Jeff Salpeter (22.), Anton Fischer (29.), Nicolas Dudek (43.) und erneut Fischer (62.) bereits alles klargemacht. In der Schlussphase trafen Pascal Borowski (82., 90.) und Dennis Rothenstein (85.). Mit jetzt 125 Saisontoren bei nur 22 Gegentreffern steht Viktoria bei 76 Punkten souverän an der Spitze. ---

Perleberg festigte mit einem emotionalen 5:3-Heimsieg gegen kämpferische Gäste den zweiten Tabellenplatz. Dabei lief zunächst alles gegen den Favoriten: Tom Reimann traf schon in der 1. Minute, Till Jacobs erhöhte auf 2:0 (14.). Doch Marvin Gramsch brachte Perleberg mit einem Doppelschlag zurück (41., 44.). Gleich nach der Pause stellte Fin Frederik Slabon auf 2:3 (46.), ehe Thomas Brackrock zum Ausgleich traf (60.). In der Schlussphase sorgten Kim-Sebastian Küster (74.) und Sina Dabirifard (88.) für die Entscheidung. ---

Im Verfolgerduell setzte sich Brieselang mit einem späten 2:1 durch. Aman Salh brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, bevor Justin Stahr in der 88. Minute zum vermeintlich beruhigenden 2:0 traf. Doch Nicolas Kout verkürzte in der Nachspielzeit (90.+1), für mehr reichte es jedoch nicht mehr. ---

Michendorf bewahrte mit einem späten Treffer von Lucas Grossmann (90.+1) die Ruhe und sicherte sich drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zuvor hatte Tim Kleeßen für Neuruppin die Gäste in Führung gebracht (18.), Carlos Neubert glich in der 35. Minute aus. Neuruppin bleibt mit 14 Punkten Tabellenletzter, Michendorf steht mit 34 Punkten auf Rang neun. ---

Schenkenberg bleibt im Rennen um die Topplätze. Kevin Peschel traf bereits in der 1. Minute zur frühen Führung. Danach brauchte es Geduld, bis Ramon Kornemann (79.) und erneut Peschel (89.) das Ergebnis ausbauten. Mit jetzt 46 Punkten belegt Schenkenberg den fünften Rang, Saarmund bleibt bei 27 Punkten. ---