Einheit Pankow erwartet Meteor II zum Abstiegskracher

Rotation Prenzlauer Berg (7. Platz, 38 Punkte) ist nach dem 3:2-Auswärtssieg gegen Heinersdorf wieder in der Spur. Trainer Christian Lamprecht sieht seine Elf als spielstarkes, aber inkonstantes Team. Gegen den abgeschlagenen Tabellenfünfzehnten S.D. Croatia Berlin II (12 Punkte) zählt für Rotation nur ein Sieg, will man die obere Tabellenhälfte verteidigen. Im Hinspiel gab es allerdings ein überraschendes 2:2 – Robert Gruners Team bewies Moral. Dennoch: Bei 102 Gegentoren ist Croatias Defensive die schwächste der Liga – und Rotation mit A. Asogwa und P. Hollwitz (je 9 Tore) offensiv gut besetzt.

Heinersdorf (12., 28 Punkte) verlor zuletzt 2:3 gegen Rotation, kämpft noch um den Klassenerhalt. Christian Schempf (13 Tore) ist in starker Form, Coach Paul Koste appelliert an die Mentalität seiner Spieler. Bosna (5., 41 Punkte) hingegen will noch ins Aufstiegsrennen eingreifen. Top-Torjäger Omer Hamzić (22 Tore in 17 Spielen) ist das Prunkstück von Trainer Edin Jukić' Team. Das Hinspiel gewann Bosna mit 4:2. Ein Auswärtssieg würde sie an Rehberge vorbeischieben.