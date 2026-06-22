Einheit macht die Rückkehr offiziell: "Immer noch ein großes Feuer"

– Foto: FC Einheit Wernigerode

Es hatte sich längst abgezeichnet , nun ist es auch offiziell vom Verein bestätigt worden: Kevin Hildach kehrt zum FC Einheit Wernigerode zurück. Nach seinem Abschied zum Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Osterwieck im vergangenen Sommer läuft der Offensivspieler in der neuen Saison wieder für den Oberligisten auf.

"Mit seinen gefürchteten Standards, seinem Torriecher und seiner Erfahrung kehrt nun eine echte Waffe an den Mannsberg zurück", schreibt der FC Einheit auf seiner Homepage zur Vorstellung des 29-Jährigen. Zum Spielerprofil:

Eine klassische Vorstellung bedarf es in Hildachs Fall aber sicherlich nicht. Fünf Jahre lang lief der Linksfuß bereits für die Hasseröder auf. Mit ihnen feierte er 2021 den Aufstieg in die Oberliga, mit ihnen zog er zweimal ins Landespokal-Finale und einmal in den DFB-Pokal ein. "Meilensteine, an denen Kevin einen entscheidenden Anteil hatte", heißt es von Vereinsseite.

Beeindruckende Zahlen: 34 Treffer und 21 Vorlagen in der Landesklasse

Und auch nach seinem Abschied aus Wernigerode sorgte Hildach weiterhin für Schlagzeilen. Für seinen Heimatverein SV Eintracht Osterwieck sammelte er in der abgelaufenen Saison beeindruckende 34 Treffer und 21 Vorlagen - mehr Scorer als jeder andere Landesklasse-Fußballer in Sachsen-Anhalt. Beim Landesliga-Aufsteiger hätte Hildach "eindrucksvoll seine außergewöhnlichen Qualitäten" bewiesen, schreibt der FC Einheit.