Einheit holt ein Talent aus der Region: "Herzliche Atmosphäre"

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Mit Kevin Hildach vom Landesliga-Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck und dem Regionalliga-erfahrenen Kingsley Alison Akindele von der SG Dynamo Schwerin hatte der FC Einheit Wernigerode bis dato zwei Neuzugänge präsentiert. Mit einem Talent aus der Region hat der Oberligist am Freitag ein drittes Mal Vollzug gemeldet.

Von den A-Junioren des VfB Germania Halberstadt wechselt Leonard Simon nach Wernigerode. Mit dem Germania-Nachwuchs feierte der 18-Jährige in der abgelaufenen Saison die Landesmeisterschaft und spielte mit ihnen in der Relegation um den Aufstieg in die U19-Regionalliga. Für die Zweitvertretung der Halberstädter lief Simon darüber hinaus schon in der Landesklasse auf. Nun folgt der feste Schritt in den Herrenbereich. Zum Spielerprofil:

"Der variabel einsetzbare Defensiv- und Mittelfeldakteur bringt großes Entwicklungspotenzial mit", schreiben die Hasseröder zur Vorstellung des Youngsters. Mit seiner Verpflichtung setze der Oberligist "seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort, jungen und entwicklungsfähigen Spielern eine Perspektive im Männerbereich zu bieten", heißt es und weiter: "Gleichzeitig soll Leo nicht der letzte talentierte Neuzugang in diesem Sommer bleiben."

Simon wagt beim FC Einheit Wernigerode den nächsten Schritt

Der 18-Jährige blickt der Chance, in der Oberliga Fuß zu fassen, mit Vorfreude entgegen. "Mein Ziel war es, den nächsten Schritt zu gehen, und ich freue mich, diesen gemeinsam mit dem FCE zu wagen", erklärt Simon. "Die herzliche Atmosphäre hat mir den Übergang von der Jugend in den Herrenbereich sehr erleichtert und mich nach jedem Training und Gespräch erneut in meiner Entscheidung bestärkt." Nun heißt es, "hart zu arbeiten und alles zu investieren, um unsere Ziele als Team zu erreichen", unterstreicht der dritte Neuzugang des FC Einheit Wernigerode.