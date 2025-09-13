Einheit geht unter, Sandersdorf verspielt 2:0, Halberstadt jubelt

Als einziger Oberliga-Vertreter aus Sachsen-Anhalt konnte der VfB Germania Halberstadt am Sonnabend punkten. Mit dem 2:1-Erfolg in Bischofswerda bejubelten die Germanen ihren dritten Saisonsieg. Dagegen war der FC Einheit Wernigerode im Heimspiel chancenlos - und die SG Union Sandersdorf gab eine 2:0-Führung aus der Hand.

Gegen den FC Einheit Rudolstadt war die SG Union Sandersdorf am Sonnabend schon auf Kurs Heimsieg. Nach einem Doppelpack von Pascal Sauer (2., 12.) führten die Sandersdorfer bereits früh mit 2:0. Kurz vor der Pause verkürzte Sven Rupprecht jedoch für die Gäste (37.) - und in der Schlussphase ließ der 27-Jährige die Rudolstädter noch zweimal jubeln. In der 80. und 81. Minute drehte er die Partie zugunsten des FC Einheit.

Chancenlos war der FC Einheit Wernigerode am Sonnabend im Heimspiel gegen den SC Freital. Vor 151 Zuschauern im heimischen Stadion am Mannsberg lagen die Hasseröder schon nach 21 Minuten mit 0:3 zurück, zur Pause hieß es 0:4 - und Einheit-Coach Florian Mehr wechselte vierfach. Am Ende stand ein 5:0-Auswärtssieg für den vorerst neuen Tabellenführer der Oberliga Süd.

Drei Punkte bringt der VfB Germania Halberstadt von der langen Auswärtsreise beim Bischofswerdaer FV mit. Kurz vor der Stundenmarke brachte Silvio Rust die Halberstädter in Front (55.), in der Schlussphase erhöhte Pascal Hackethal mit einem verwandelten Elfmeter (77.). Den Gastgebern gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer durch Jonas Krautschick, der am dritten Saisonsieg der Germanen jedoch nichts mehr änderte.

