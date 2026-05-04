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Spielbericht
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Einheit Eisenberg feiert Kantersieg und macht Finalfrust vergessen
Einheit Eisenberg/Hermsdorf gewann das Finale gegen Schmiedehausen klar mit 7:0. Vor rund 150 Zuschauern machten die Eisenberger damit die Finalniederlage aus dem Vorjahr vergessen.
Vor rund 150 Zuschauern zeigte die Spielgemeinschaft Einheit Eisenberg/Hermsdorf eine eindrucksvolle Vorstellung und setzte sich im Finale deutlich mit 7:0 gegen den SV Blau-Weiß Schmiedehausen durch. Von Beginn an ließ der Titelverteidiger keinen Zweifel daran, den Pokal erneut mit nach Hause nehmen zu wollen. Magdalena Schölzel, Juliane Wöllner und Enni Jäger trugen sich jeweils einmal in die Torschützenliste ein. Besonders treffsicher präsentierten sich Pia Marie Wöhner und Sarah Tympel, die jeweils einen Doppelpack schnürten und damit maßgeblichen Anteil am klaren Erfolg hatten.
Mit dem souveränen Auftritt konnte Einheit Eisenberg/Hermsdorf die bittere Finalniederlage der vergangenen Saison im Elfmeterschießen eindrucksvoll wettmachen und sich diesmal verdient den Pokalsieg sichern.