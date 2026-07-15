Einheit begrüßt Angreifer mit Regionalliga-Erfahrung: "Ich bin bereit"

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Nach einem personellen Aderlass im Sommer arbeitet der FC Einheit Wernigerode am Kader für die neue Saison. Neben Rückkehrer Kevin Hildach vom Landesliga-Aufsteiger SV Eintracht Osterwieck steht inzwischen ein zweiter Neuzugang für die Offensive fest.

Von der SG Dynamo Schwerin, Oberliga-Absteiger aus der Nord-Staffel, wechselt Kingsley Alison Akindele ins Stadion am Mannsberg. Der 21-jährige Angreifer bringe "trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus renommierten Nachwuchsleistungszentren und dem Herrenbereich mit", schrieben die Hasseröder zur Vorstellung. Zum Spielerprofil:

Ausgebildet wurde der Stürmer beim Eimsbütteler TV, dem SC Condor und dem Niendorfer TSV in Hamburg. In der Saison 2023/24 gehörte der Deutsch-Nigerianer zum Kader des Chemnitzer FC, für es er zwölfmal in der Regionalliga Nordost zum Einsatz kam. In der folgenden Spielzeit schloss er sich dem VFC Plauen an, für den er 18 Regionalliga-Partien verbuchte.

Neuer Angreifer bringt Dynamik, Tempo und körperliche Präsenz

Über eine einjährige Station bei der SG Dynamo Schwerin in der NOFV-Oberliga Nord (27 Spiele, drei Tore) führte der Weg des Zentrums- und Flügelstürmers nun nach Wernigerode. "Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner körperlichen Präsenz bringt Kingsley Qualitäten mit, die unser Offensivspiel bereichern sollen", schrieb der Oberligist.