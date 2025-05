Einh. Pankow gewinnt Kellerduell - Li47 II mit Derby-Patzer

Das Bezirksliga-Derby zwischen Sparta Lichtenberg II und Lichtenberg 47 II endet mit einem gerechten 3:3-Unentschieden – und bietet den Zuschauern beste Fußballunterhaltung. In einer temporeichen Partie gleichen die Gastgeber drei Mal einen Rückstand aus und behalten so zumindest einen Punkt. Sparta erwischt den besseren Start und geht früh durch Buschmann in Führung. Die Gäste agieren spielstark, treten mit viel Einsatz auf und setzen Lichtenberg 47 II immer wieder unter Druck. Kurz vor der Pause gelingt dem Heimteam dann der Ausgleich durch Yüksek. Nach dem Seitenwechsel bringt Ndam Njoya Sparta erneut in Front. Doch auch diesmal lassen sich die Hausherren nicht lange bitten: Grießig trifft nach etwa einer Stunde zum 2:2. Als Katsarov in der Schlussphase zum dritten Mal für Sparta vorlegt, scheint die Partie entschieden. Doch Grießig ist es erneut, der mit einem Konter den Schlusspunkt setzt und das Remis sichert. Lichtenberg 47 II bleibt trotz des Unentschiedens auf einem Aufstiegsplatz – muss sich im engen Rennen aber weiter strecken. Sparta dagegen zeigt eine starke Leistung und nimmt verdient einen Punkt mit.