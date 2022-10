Eingewechselter Trainer sorgt für Last-Minute-Sieg Victoria II bleibt auch im 8. Spiel in Folge ungeschlagen.

Stark ersatzgeschwächt und nur mit zwei Wechslern ging Victoria in das Spiel bei Club Italia. Trotz der dünnen Personaldecke konnte man bei allen eine breite Brust erkennen. Seit 7 Pflichtspielen ist man ohne Niederlage.(6 Siege, 1 Remis)

Bis zur 33. Minute war es ein Spiel auf ein Tor. Mehrere dicke Dinger ließ das Team um Kapitän Jens Grede liegen. Aus dem Nichts gab es dann eine Rote Karte. Wortlaut des Spielers: "Halt dein Maul" zu einem Gegenspieler der ununterbrochen am Reklamieren war. Sicher keine falsche Entscheidung, jedoch gefühlt sehr hart. Auch der Staff von Club Italia war überrascht und hatte seine Zweifel ob der Farbe der Karte.

In der 38. Spielminute, fünf Minuten nach dem Platzverweis ging Italia nach einer immer länger werdenden Flanke, die vom Alu zurück ins Feld trudelte, per Abstauber überraschend in Führung. Nur eine Minute später gelang der Victoria der Ausgleich, ein guter Steckpass von der Mittellinie in den Lauf wurde durch Stürmer Fintan Hahnefeld verwertet.

1:1 war auch der Halbzeitstand.

Bis zur 71 Minute passierte dann nicht viel, die Gäste standen sehr gut und wurden immer wieder durch Konter gefährlich.

Auf einmal zeigt der Schiri wieder Rot. Diesmal trifft es einen Spieler von Club Italia. Bereits verwarnt, zog er sein Trikot, ZWEI Meter bevor er beim Wechsel das Feld verlassen hat, über den Kopf. Dies reichte dem Unparteiischem für eine gelb rote Karte. Auch diese fanden alle am Spiel beteiligten zu hart, wenn auch regelgerecht.