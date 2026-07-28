 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligabericht

Eingespieltheit ist beim Gruppenligisten SG Waldsolms Trumpf

Teaser GL GI/MR: +++ Die SG Waldsolms peilt trotz dreier Auswärtsspiele zum Auftakt den frühen Klassenerhalt in der Gruppenliga an. Trainer Patrick Diehl vertraut auf Kontinuität und Teamgeist +++

von Redaktion · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser
Gehören zum festen Inventar in der Fußball-Gruppenliga: die Mannschaft der SG Waldsolms. © Larissa Wojtowicz
Gehören zum festen Inventar in der Fußball-Gruppenliga: die Mannschaft der SG Waldsolms. © Larissa Wojtowicz

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SG Waldsolms

Waldsolms. Die SG Waldsolms geht mit einem weitgehend eingespielten Kader und einem klar formulierten Auftrag in die Saison 2026/27 der Fußball-Gruppenliga: Nach Rang 13 in der vergangenen Runde soll erneut möglichst früh der Ligaverbleib gesichert werden. Trainer Patrick Diehl, der zuvor zwei Jahre lang die Reserve betreute und nun vor seiner zweiten Spielzeit als Coach der „Ersten“ steht, blickt zuversichtlich auf die neue Runde.

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