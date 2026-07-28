Eingespieltheit ist beim Gruppenligisten SG Waldsolms Trumpf

Waldsolms. Die SG Waldsolms geht mit einem weitgehend eingespielten Kader und einem klar formulierten Auftrag in die Saison 2026/27 der Fußball-Gruppenliga: Nach Rang 13 in der vergangenen Runde soll erneut möglichst früh der Ligaverbleib gesichert werden. Trainer Patrick Diehl, der zuvor zwei Jahre lang die Reserve betreute und nun vor seiner zweiten Spielzeit als Coach der „Ersten“ steht, blickt zuversichtlich auf die neue Runde.