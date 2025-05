"Eingebaute Torgarantie": Brakels Top-Torjäger wechselt ins Sauerland

Ob in Landes- oder Bezirksliga, die Spvg Brakel muss ab sofort auf Stürmersuche gehen. Top-Torjäger Jonas Böhner wird den Verein zum Saisonende verlassen und sich Rot-Weiß Erlinghausen anschließen, wie der Staffel-2-Landesligist aus der Stadt Marsberg am Freitagabend (2. Mai) bekanntgab.

Erlinghausens Sportlicher Leiter Olcay Eryegin ergänzt beim Sauerland-Portal "match-day.de" : "Jonas Böhner hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen und ist ein echter Knipser geworden. Ich war lange an ihm dran und bin froh, dass er uns seine Zusage gegeben hat."

"Der 24-Jährige wurde im vergangenen Jahr zu Brakels Fußballer des Jahres gewählt. Er hat eine eingebaute Torgarantie, aktuell in 23 Spielen 17 Treffer erzielt und stand schon länger auf unserer Wunschliste", heißt es bei der Vorstellung des Angreifers. Böhner war im Winter 2023 von Westfalenligist Delbrücker SC zu seinem Jugendverein zurückgekehrt und hatte die Spvg Brakel nach seinem Abstieg im vergangenen Sommer mit 23 Treffern zurück in die Landesliga geschossen.

Ebenfalls ab Sommer 2025 im Hans-Watzke-Stadion auflaufen wird Dren Gashi. Der 31-Jährige kommt von Westfalenligist SV Westfalia Soest und folgt somit seinem Teamkollegen Sven Nartikoev an die Schulstraße. Gashi kam erst im Sommer 2024 nach Deutschland und spielte zuvor als Profi-Fußballer in der ersten Liga seines Heimatlandes Kosovo.

"Das ist ein überragender Fußballer, der in Marsberg wohnt und dem wir eine Arbeitsstelle vermitteln konnten. Er konnte für Soest leider nicht so viele Spiele machen, da er noch ein paar Dinge regeln musste. Mit ihm bekommen wir einen hervorragenden Spieler für die Außenbahn", so Olcay Eryegin.