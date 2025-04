Einfluss im Keller und an der Spitze: Die Folgen von Calbes Rückzug

Seit Mittwochabend ist es klar: Die TSG Calbe wird die Saison in der Landesklasse 3 nicht zu Ende bringen. Der einstige Verbandsligist zieht seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb zurück und steht somit als erster Absteiger fest. Für die Konkurrenten in der Liga - diese im Tabellenkeller und an der Spitze - hat dies sofortige Folgen.