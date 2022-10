Einfaches Spiel für Friesenheim

Friesenheim gegen Willy Wacker verspricht einige Tore… und hier wurden die Zuschauer nicht enttäuscht.

Die ersten 20 Minuten gehörten den Hechtsheimer Gästen die, gestärkt von dem ersten Saisonpunkt, mutig aufspielten. Doch wie bereits gegen Lörzweiler, fehlte es an Abschlussqualität, was auch durch den Ausfall der beiden Top-Scorer Lukas Baur und Jonas Geppert nicht besser wurde.

In Folge dessen ging die Partie fast nur noch in eine Richtung. Friesenheim wurde wach und nahm das Zepter in die Hand.

Nach einem klaren Foul, welches vom Schiedsrichter nicht gepfiffen wurde, gab es die Ecke für die Gastgeber, welche problemlos zur 1:0 Führung verwandelt wurde.

Bereits zur Halbzeit führten die Friesenheimer mit 2:0.