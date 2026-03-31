Einfache WFV-Rechnung? Michel zurück - Erfolg zurück? Dennie Michel, Comebacker beim Würzburger FV, im Interview... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Als wäre er nie weggewesen: Dennie Michel wieder da, wo er hingehört - im WFV-Trikot. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Er ist wieder da - und mit ihm ein Revival erfolgreicher Zeiten in der Zellerau? Während der Winterpause hat sich Dennie Michel dazu entschlossen, wieder für den Würzburger FV aufzulaufen. Und es scheint, als wäre mit dem 33-Jährigen der Erfolg zurückgekehrt zum unterfränkischen Traditionsverein. Ist die WFV-Rechnung tatsächlich so einfach? Der routinierte Angreifer dazu im FuPa-Interview...

Dennie, der WFV ist wieder da! Sieben Punkte konntet ihr in den vergangenen drei Spielen einfahren. An welchen Stellschrauben wurde zuvor gedreht, sodass diese Trendwende eingeläutet werden konnte?

Dieser Trend war bereits vor den vergangenen drei Spielen sichtbar. Wir hatten nach der Winterpause ein straffes Programm. Der Sieg gegen Gebenbach war enorm wichtig, danach mussten wir mit Eltersdorf und Cham zu zwei absolute Topmannschaften der Liga. Diese Spiele konnten wir bis zum Schluss offen halten, dennoch zählen in unserer aktuellen Situation nur Punkte. Teile des Tabellenkellers wie Coburg und zuletzt auch Großschwarzenlohe punkten fleißig, während andere Teams wie Hof und Stadeln gar nicht auf die Beine kommen. Insgesamt rückt das Feld immer weiter zusammen – zwischen direktem Klassenerhalt und direktem Abstieg scheint alles drin zu sein. Wird die Restsaison zum Nervenspiel – oder sorgt der Doppelspieltag an Ostern für Klarheit?

Die Saison wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. So abgedroschen es auch klingen mag, aber: Wir müssen uns auf unsere Spiele fokussieren und dürfen uns nicht zu sehr auf die aktuelle Tabelle versteifen. Die Saison ist bekanntlich im Mai zu Ende - und abgerechnet wird zum Schluss.

Warum ist der Würzburger FV bereit für den Abstiegskampf? Welche wichtigen Tugenden bringt ihr mit?

Weil wir den Kampf annehmen und uns bis zum bitteren Ende mit allem, was wir haben wehren. Wir gehen Woche für Woche ans Limit und hauen alles raus. Nur so kannst du im Abstiegskampf überleben. Inwiefern hängt der jüngste Aufschwung in der Zellerau mit Deiner Person zusammen? Du bist ja erst seit der Winterpause wieder als Spieler voll dabei, warst vorher „nur“ Co-Trainer?

Das will ich garnicht groß zum Thema machen. Ich versuche einfach am Wochenende mein Herz auf dem Platz zu lassen, so wie alle anderen das aktuell auch machen. Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II Würzburger FV WürzburgerFV 19:00 PUSH Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Du wieder auf dem Platz stehst. Es gibt ja als Warnung unzählige Comeback-Negativbeispiele?

Das Ganze hat mehrere Gründe. Zum einen hat mir die Pause extrem gut getan. Bei zwei kleinen Kindern ist es nicht mehr so einfach, Bayernliga-Fußball zu betreiben. Zum anderen wurde ich bei meinem "Projekt Heimatverein" in Kleinrinderfeld extrem enttäuscht. So kam es wie es kommen musste und ich bin froh, mein Bestes für den WFV geben zu können. Der aktuelle Kader ist mit Dennie Michel, Adrian Istrefi und Steffen Krautschneider gespickt mit Namen, die an bessere WFV-Zeiten erinnern. Warum hinkt der Verein seinen eigenen Erwartungen immer mehr hinterher?

Steffen uns Adi sind für uns unfassbar wichtige Spieler und es ist auch für mich extrem geil, nochmal mit den beiden kicken zu können. Dennoch kann man so etwas ja nicht an zwei oder drei Spielern fest machen. Beim WFV sind die monitären Mittel bekanntlich immer begrenzt - im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Liga. Daher wissen wir das schon einzuordnen.

Mo., 06.04.2026, 14:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 14:00 PUSH