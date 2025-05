„Einfach zu wenig“ – Eching droht zweiter Abstieg in Folge

Eching – Für die Fußballer des TSV Eching wird es in der Kreisliga 2 langsam zappenduster: Den Zebras-Kickern droht nun mehr denn je der direkte Abstieg. Am Samstagnachmittag patzten die Echinger auch bei der Heimpremiere von Trainer Miljan Prijovic – und das ausgerechnet gegen einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt: Gegen den SV Eintracht Berglern setzte es eine deftige 0:4 (0:2)-Klatsche.

Entsprechend geknickt war Manfred Oster, wiedergewählter Echinger Vereinschef und kommissarischer Abteilungsleiter in Personalunion. Oster fehlten nach der Partie die Worte – er wisse nicht, was er sagen solle, ohne dass es falsch rüberkomme. Ob die Elf nicht kreisligatauglich sei? „In diesem Spiel heute schon“, gab der Vorsitzende unumwunden zu. „Das war ernüchternd und einfach zu wenig.“

Die Berglerner, die dem direkten Klassenerhalt mit diesem Dreier ein Stück näher gekommen sind, schafften es dagegen, die wichtigsten Fußballtugenden auf den Platz zu bringen: Sie rannten, ackerten und verdienten sich so den deutlichen Erfolg. „Schön, dass wir jetzt den dritten Sieg in Folge haben“, jubelte Trainer Michael Faltlhauser hinterher. Eine Serie, die sie in Eching auch gerne sehen würden.

TSV Eching droht der direkte Absturz in die Kreisklasse

Der SV Eintracht bog am Samstag nach einer knappen halben Stunde auf die Siegerstraße ein. Nach einer Flanke von Maximilian Buchner köpfte Thomas Schmid zum 1:0 ein (27.). Danach erhöhte Lucas Wastian, Maurice Steck hatte die TSV-Defensive gekonnt ausgehebelt (36.). Nun kam die entscheidende Phase: Roland Fantisch und Nico Häcker hatten für Eching den Anschlusstreffer auf dem Schlappen, vergaben jedoch kläglich. Berglern machte es am Ende des Spiels besser: Steck netzte nach einem Herrmann-Querpass ein (81.), den 4:0-Endstand besorgte Buchner nach einem erneuten Steckpass in die Gasse.

Und TSV-Chef Oster? Der bemühte hinterher die üblichen Durchhalteparolen. „Mund abputzen! Jetzt müssen wir in den nächsten drei Wochen alles reinwerfen.“ Vor allem defensiv müsse der TSV deutlich zulegen, man habe gegen Berglern zu naiv agiert. „Das war amateurhaft, wir waren eher ein Begleitschutz für Berglern.“ Gelingt der Turnaround nicht, könnten die Zebras dem SV Vötting als Absteiger folgen. Es wäre der direkte Absturz von der Bezirksliga runter in die Kreisklasse. (Matthias Spanrad)