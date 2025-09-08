Sichtlich bedient: Xhevat Muriqi und der FC Ismaning sind endgültig im Abstiegskampf angekommen. – Foto: Charly Becherer

"Einfach zu doof": FC Ismaning wird beim Kellerkind kalt erwischt FCI im Abstiegskampf Bayernliga Süd FC Ismaning TürkAugsburg

Diese Saison gibt es in den Spielen des FC Ismaning viele Parallelen. Bei den meisten der bislang sechs Unentschieden hat der Fußball-Bayernligist zum Teil deutliche Rückstände aufgeholt. Das 2:3 (1:2) bei Türkspor Augsburg war nun die zweite Niederlage und auch da war vieles gleich. Beide Pleiten kamen durch späte Tore zustande und waren reichlich unnötig.

Augsburg – Beim 0:1 gegen Schwaig hatten die Ismaninger einen Elfmeter verschossen und kassierten das Gegentor drei Minuten vor dem Ende. Diesmal in Augsburg fingen sie sich den entscheidenden Treffer in der 88. Minute. Dabei hatten sie zuvor reichlich Möglichkeiten, das Spiel gegen ein Kellerkind der Liga für sich zu entscheiden. Und Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi war dann auch so richtig bedient: „Wenn man einfach zu doof ist, dann verliert man eben auch so ein Spiel.“ Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg FC Ismaning FC Ismaning 3 2 Abpfiff

Gute eine Viertelstunde lang hatten die Ismaninger Spiel und Gegner richtig gut im Griff. Gleich in der ersten Minute fehlte nicht viel zu dem Tor, das dann doch recht früh fiel durch Vito Liuzza (11.). Dann aber kam ein ziemlich unerklärlicher Bruch in das Ismaninger Spiel und Muriqi bemängelte, „dass wir dann wieder einen Schritt weniger gelaufen sind“. Aus dieser Selbstzufriedenheit nach dem verdienten Führungstor entsprangen dann böse Fehler, mit denen man den Vorsprung fast weggeschenkt hatte. Aus einem eigenen Einwurf entstand eine fatale Situation, bei der es am Ende einen Elfmeter für die Augsburger Türken gab, bei dem es auch nichts zu diskutieren gab. Die Platzherren nahmen das Geschenk an und auch der zweite Treffer war ein Geschenk. Gefühlt drehte Ibrahim Capar mit seinem Doppelschlag (20., 29.) bei den ersten echten Chancen das Spiel. Und Muriqi ärgerte sich über den Kontrast auf der anderen Seite: „Wir müssen uns immer erst sechs bis sieben Chancen herausarbeiten, um zumindest ein Tor zu machen.“