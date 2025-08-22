"Einfach wird es nicht"

Henrique Cardoso und der SV Adelshofen mussten einen Fehlstart im Pokal verkraften. – Foto: Roman Gebhardt

Als Absteiger hat man es selten einfach in der neuen Saison. Für den SV Adelshofen ist der Einstieg in die Kreisklasse A nach drei Jahren vielleicht noch ein bisschen schwieriger als für einen gewöhnlichen Absteiger. Neu-Trainer Henrique Cardoso musste seine Schützlinge jedenfalls erst einmal wieder mental aufrichten nach einer schwachen Rückrunde 2024/25 und der verlorenen Relegation gegen den FC Weiler.

"Man merkt den Jungs an, dass der negative Trend noch irgendwo im Kopf steckt", sagt der 31-Jährige und erläutert, wie er die Trendwende schaffen will, "im Training habe ich auf viel Spaß gesetzt und es ziehen auch alle sehr gut mit." Da Vorbereitungsfazit kann dennoch nur "durchwachsen" ausfallen, da die Ergebnisse teilweise doch zu wünschen übrigließen. Allen voran die 1:8-Klatsche in der ersten Pokalrunde beim B-Ligisten SC Siegelsbach wirkt heftig. "Ein paar Jungs, die sonst gespielt hätten, haben uns an diesem Tag gefehlt, aber das soll ganz sicher keine Entschuldigung sein. Es war ja nicht so, dass nur Ersatzspieler auf dem Feld gestanden wären", erläutert Cardoso. Die Siegelsbacher haben seine Mannschaft an diesem Tag kalt erwischt.

Ganz ordentlich präsentierte sich die Mannschaft dafür bei den Eppinger Stadtmeisterschaften, wo sie in einer Hammergruppe mit dem VfB Eppingen (0:1), der SG Stetten/Kleingartach (0:3) sowie Türkspor Eppingen (0:0) ausschließlich höherklassige Kontrahenten als Gegner hatte. Die Ergebnisse sprechen für eine gute Grundordnung, vor allem gegen die beiden Eppinger Klubs war Cardoso sehr zufrieden, andererseits gelang dem SV kein eigener Torerfolg. Der gebürtige Ittlinger ist nach sechs Jahren Abstinenz zurück in seinem Heimatverein und voller Tatendrang bei seiner ersten Trainerstation. Beim TSV Steinsfurt und der SG Kirchardt sammelte der flinke Offensivmann Landesliga-Erfahrung und will diese nun an seine Adelshofener weitergeben. Dass dies am Anfang etwas dauern kann, ist normal und außerdem tritt er in nicht gerade kleine Fußstapfen beim SV. Dort gab Dustin Weissbeck, der den Klub in die Kreisliga geführt hat, zum Ende der vergangenen Runde seinen tränenreichen Ausstand.