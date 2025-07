„Einfach viel zu jung und unerfahren“ – A-Klasse ist für Türkenfeld II eine Nummer zu groß

Es war nur ein kurzer Abstecher: Nach einer Saison ist das Abenteuer A-Klasse für den TSV Türkenfeld II schon wieder zu Ende.

Türkenfeld – So groß die Freude beim TSV Türkenfeld über den Aufstieg der ersten Mannschaft nach 20 Jahren in die Kreisliga war, so bitter war der Abstieg für die zweite Mannschaft aus der A-Klasse. Nach nur einer Saison musste die Mannschaft von Trainergespann Julian Friedl und Florian Ilchmann wieder runter in die B-Klasse. Nur zwölf erzielte Tore und 97 kassierte Gegentreffer bedeuteten am Ende der Saison den letzten Tabellenplatz.

Für die zweite Mannschaft war es von Beginn an klar, dass es eine schwierige Saison werden würde. In der A-Klasse tummelten sich fünf erste Mannschaften, gegen die man sich behaupten musste. Allerdings waren auch sieben zweite und eine dritte Mannschaft in der Liga. „Doch unsere Mannschaft war einfach viel zu jung und unerfahren“, berichtete der Cheftrainer der ersten Mannschaft, Christian Brix, der zuvor drei Jahre lang die zweite Mannschaft gecoacht und zum Aufstieg geführt hatte. „Der kam vielleicht dann doch für einige Spieler zu früh“, so Brix.

Eine Reihe von deutlichen Niederlagen

So setzte es zum Auftakt gegen die erste Garnitur aus Haspelmoor gleich eine 0:6 Pleite und gegen den späteren Meister Geiselbullach eine 0:3-Niederlage. Trotz des 1:1-Achtungserfolgs gegen die Dritte aus Oberweikertshofen stand Türkenfeld II quasi von Beginn an mit dem Rücken zur Wand.

In Unterpfaffenhofen geriet der TSV gar mit einem 1:9 unter die Räder. Daran schlossen sich weitere hohe Niederlagen an – 0:8 in Maisach, 0:7 gegen Althegnenberg, 0:7 gegen Prittriching. Zum Rückrundenstart hatte die TSV-Elf zwei Punkte auf dem Konto, dazu ein Torverhältnis von 5:59.

Erster Sieg am grünen Tisch

Die ersten drei Punkte erhielt der TSV am grünen Tisch, als Oberweikertshofen III nicht antrat. Den ersten Sieg auf grünem Rasen konnte Türkenfeld schließlich am 17. Spieltag mit einem 1:0 über Unterpfaffenhofen II feiern, als Markus Brix in der 90. Minute den einzigen Treffer erzielte. Die 1:5 Niederlage am letzten Spieltag der Saison beim Mitabsteiger FC Emmering II machte jedoch deutlich, dass die Türkenfelder noch ein, zwei Jährchen brauchen, um in der A-Klasse mithalten zu können.

„Das Tolle an der Mannschaft ist, sie hat sich nie aufgegeben“, lobte Brix dennoch. „Wenn sie einen Punkt machten, dann allein über den Kampf, weniger über spielerische Qualitäten.“ Den Abstieg sieht Brix als nicht so tragisch an. Eine Liga tiefer werde sich die Mannschaft fangen – und: „Man will ja auch mal den Platz als Sieger verlassen.“ (Dieter Metzler)