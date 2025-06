„Einfach überragend“: Großbardorf-U19 zieht in DFB-Pokal ein

Durch den Finalerfolg gab’s für die U19 des TSV Großbardorf nicht nur einen großen Siegerpokal und eine lukrative Prämie in Höhe von 1500 Euro, sondern auch zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Ticket für den DFB-Pokalwettbewerb der Junioren.

„Es ist einfach überragend! Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir hier um den Sieg mitspielen können. Umso größer ist jetzt natürlich die Freude. Ich bin richtig stolz auf meine Jungs, die jedes Spiel mit 100 Prozent angegangen sind und eine überragende Leistung gezeigt haben“, sagte Großbardorfs Cheftrainer Thomas Jakob nach dem gewonnenen Endspiel und ergänzte: „Dass wir nun im DFB-Pokal-Wettbewerb dabei sind, ist natürlich sensationell und ein riesiger Erfolg für unseren Verein. Wir freuen uns schon jetzt darauf – egal auf welchen Gegner wir dann treffen!“

In Vorrundengruppe A gewann der TSV Großbardorf beide Spiele und qualifizierte sich so fürs Finale. Gegen den TSV Schwaben Augsburg und den FC Memmingen setzten sich die Talente aus dem Grabfeld jeweils mit 1:0 durch. Platz zwei in der Gruppe sicherten sich im letzten Gruppenspiel die Schwabenritter aus Augsburg durch ein 2:0 gegen Memmingen. In Gruppe B bezwang der TSV 1860 Rosenheim im ersten Spiel den 1. FC Passau mit 1:0 und machte dann durch einen 2:1-Erfolg über Rekordsieger 1. FC Nürnberg den Gruppensieg sowie den Finaleinzug klar. Für die Club-Talente – als Nachwuchs-Bundesligist auf dem Papier als großer Favorit ins Turnier gegangen – reichte es dank des 1:0-Siegs gegen Passau am Ende nur zu Platz zwei in der Vorrunde.

BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau: „Ein wirklich perfekter Tag!“

Im Spiel um Platz drei stand es zwischen Nürnberg und Augsburg nach der regulären Spielzeit (2x25 Minuten) 0:0, sodass die Entscheidung ebenfalls vom Punkt fallen musste. Hierbei behielt der Club-Nachwuchs die besseren Nerven und gewann am Ende mit 4:1. Das Spiel um Platz fünf war derweil eine deutliche Angelegenheit: Der FC Memmingen ließ dem 1. FC Passau beim 6:1 keine Chance.

„Herzlichen Glückwunsch an den TSV Großbardorf zu diesem tollen Erfolg! Es war heute wirklich ein perfekter Tag: Das Wetter hat gehalten und auf dem Rasen haben wir von Beginn an bis zum Finale sehr spannende Spiele gesehen“, sagte BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau, der in Schweinfurt dem Siegerteam den Pokal überreichte: „Doch nicht nur auf dem Platz war das Landesfinale um den Volksbanken Raiffeisenbanken-Pokal ein voller Erfolg. Auch unser Partner hat sich sehr gut präsentiert und der Ausrichterverein DJK Schweinfurt hat für perfekte Rahmenbedingungen gesorgt. Dafür vielen Dank!“

Markus Merz, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Main-Rhön eG, erklärte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir hier in Unterfranken das Landesfinale des Volksbanken Raiffeisenbanken-Pokals ausrichten durften. Es war wirklich ein tolles Turnier mit einem am Ende verdienten Sieger, bei dem wir als Ortsbank sehr gerne mit dabei waren!“

