„Einfach schlecht verteidigt“ – Individuelle Fehler stören Eichenau auf richtigem Kurs

Der FC Eichenau zieht trotz einer ordentlichen Leistung auch in Weßling den Kürzeren. Der FCE wartet damit weiterhin auf den ersten Punktgewinn.

Eichenau – Schweren Zeiten geht der FC Eichenau entgegen. Nach vier Spieltagen stehen die Starzelbacher punktlos am Tabellenende. Trainer Stefan Schmeiser zeigt sich dennoch optimistisch, dass der Bock bald umgestoßen werde. Beim letztjährigen Vizemeister SC Weßling verlor der FCE mit 1:3 (0:1). Während die Weßlinger sich wieder in der oberen Tabellenhälfte eingenistet haben, trennt die Eichenauer lediglich das bessere Torverhältnis von der Roten Laterne.

„Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht“, meinte Schmeiser. „Ich bin guter Dinge, dass es in die richtige Richtung geht.“ Allerdings gilt es schleunigst, die individuellen Fehler abzustellen. Beim 0:1 (30.) durch Jonas Koller haben „wir es einfach schlecht verteidigt“, ärgerte sich Schmeiser. Nach vorne gelang es dem FCE in der ersten Spielhälfte nur vereinzelt, Nadelstiche zu setzen. Nach Wiederbeginn investierten die Starzelbacher mehr und wurden nach 62 Minuten belohnt. Nico Stotz glich per Foulelfmeter aus. Doch quasi im Gegenzug stellte Jakob Brugger den alten Abstand wieder her – ebenfalls vom Kreidepunkt. In seinem ersten Saisoneinsatz ließ sich Kapitän James Phebey zu einem laut Schmeiser „plumpen Foul“ an Brugger hinreißen.

Mehr als einige Halbchancen brachte die Schmeiser-Crew in der Folge nicht mehr zustande. In der Schlussminute zerstörte dann Marius Sturm mit dem dritten Treffer für den SCW die allerletzten Eichenauer Hoffnungen. (Dirk Schiffner)