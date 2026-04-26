„Einfach peinlich": DJK Waldram kassiert vierte Niederlage in Folge

25.04.2026, DJK Waldram - Burggen, MATTHIAS STINGL, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Die DJK Waldram verliert 0:2 gegen Burggen. Trainer Benedikt Buchner kritisiert die miserable Einstellung seiner Mannschaft scharf.

Der Trainer war „maximal bedient“. Das 0:2 gegen den um den Klassenerhalt kämpfenden TSV Burggen/Bernbeuren bedeutete für die Waldramer Kreisliga-Fußballer die vierte Niederlage in Folge. Und die Art und Weise wie sie zustande gekommen war, empfand DJK-Coach Benedikt Buchner als einfach nur „peinlich“. Kein einziger gefährlicher Schuss war in den vorangegangenen 90 Minuten auf das Tor von TSV-Keeper Wolfgang Meyer abgegeben worden – das Ergebnis kollektiver Ideenlosigkeit im Waldramer Offensivspiel. Den Eindruck kann auch ein schön an der Mauer vorbei getretener Freistoß (41.) von Jakob Münster nicht beschönigen, denn der Ball landete schließlich direkt in den auffangbereiten Armen des Burggener Schlussmanns.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber jedoch bereits mit 0:1 in Rückstand. Nachdem DJK-Torhüter Tobias Hagenbucher in der 13. Minute mit starkem Reflex bei einem Kopfball des TSV einen Rückstand verhindert hatte, musste er sich in der 36. Minute geschlagen geben: Bei einer Flanke aus dem Halbfeld haperte es in der Waldramer Abwehrreihe massiv mit der Zuordnung, so dass Jakob Nieberle den Ball völlig ungehindert einschieben konnte. „Die Einstellung war heute miserabel, praktisch nicht vorhanden, und das von der ersten Minute an“, schimpfte der DJK-Trainer. Dessen Team war auch durch das Gegentor nicht aus dem „Tiefschlaf“ (Buchner) geweckt worden.

So entwickelte sich ein Spiel, dass mit Blick auf das Auftreten der Gastgeber mit „Sommerkick“ freundlich umschrieben ist. Denn der zweite Durchgang war nicht besser als der erste. Waldram brachte im gegnerischen Strafraum kein Zuspiel an den eigenen Spieler und lief nach teilweise haarsträubenden Fehlpässen immer wieder in Konter der Gäste aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Einen davon schloss Manuel Jäger zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit dem 2:0 ab. „Uns hat komplett der Wille gefehlt. Bei Burggen war zu sehen, dass sie gewinnen wollten, bei uns leider nicht. Mit der Einstellung gewinnt man kein Spiel“, kritisierte Benedikt Buchner, der bei seiner Schelte lediglich die eingewechselten Spieler aus der Zweiten Mannschaft ausnahm: „Die hatten schon 90 Minuten in der Knochen und haben trotzdem bei uns für ein bisschen Belebung gesorgt.“