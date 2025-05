"Einfach nur stolz": Geiselbulllach macht das Double perfekt

Der TSV Geiselbullach hat den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gewann beim MTV Dießen mit 2:1 (2:0) und ist damit nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Nach dem Erfolg im Totopokal (2:1 in Otterfing) machten die Bullacher nun das Double perfekt. Nach 13 Jahren spielt der Klub aus dem Olchinger Norden wieder in der Bezirksliga. Und dort kommt es in der kommenden Saison vielleicht zum Ortsderby gegen den SC Olching.