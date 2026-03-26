"Einfach nur heiß": Ausgeruhte Siegburger zu Gast bei SF Düren

Die Favoritenrolle dürfte am Dürener Oststadion an Sonntag klar verteilt sein. Auf der einen Seite steht der Tabellenvierte aus Siegburg, der mit 40 Punkten noch leise Hoffnungen auf die vordersten Plätze hegt. Auf der anderen Seite kämpfen die Sportfreunde Düren gegen den drohenden Abstieg. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer, an dem derzeit der FC Hennef und die SpVg Porz rangieren. Dass die Dürener trotz der 1:6-Niederlage gegen den VfL Vichttal am vergangenen Spieltag nicht aufgeben, zeigen die Statistiken der Rückrunde: Mit bereits sieben geholten Zählern in der zweiten Saisonhälfte belegen sie Platz neun der Rückrundentabelle.

Demircan: "Schwächere Phasen auch mal unbeschadet überstehen"

Trainer Marcel Demircan blickt trotz der deutlichen 1:5-Pleite im Hinspiel mit einer gewissen Zuversicht auf das erneute Aufeinandertreffen. „Im Hinspiel haben zwei individuelle Fehler dazu geführt, dass wir früh 2:0 hinten lagen. Davon erholst du dich auswärts bei einem Top-Team natürlich nicht so einfach. Komplett chancenlos waren wir jedoch nicht – ich denke da zum Beispiel an den vergebenen Elfmeter von Wollersheim beim Stand von 3:0“, erinnert sich der 37-Jährige. Das Hauptproblem seiner Mannschaft sieht er in der fehlenden Konstanz über die volle Distanz. „Am Ende sehen die Ergebnisse in dieser Liga oft deutlich aus, aber ich betrachte immer das gesamte Spiel. Wir bekommen es aktuell noch nicht oft genug hin, über 90 Minuten konstant auf hohem Niveau zu spielen. Unser Spiel besteht momentan aus verschiedenen Phasen: Wenn die guten Phasen überwiegen, sind wir brandgefährlich – in den schlechten Phasen sind wir jedoch auch sehr anfällig. Genau darin liegt der Schlüssel für die kommenden Aufgaben: Es muss uns gelingen, eine schwächere Phase auch mal unbeschadet zu überstehen.“

Otto: "Wir sind einfach nur heiß"

Der Siegburger SV 04 musste zuletzt unfreiwillig pausieren, da Teutonia Weiden die Partie aufgrund von Spielermangel absagte. Die drei Punkte wanderten per Wertung auf das Konto der Mannschaft von Alexander Otto, doch der Rhythmusverlust wiegt schwerer als der kampflose Sieg. Da so kurzfristig kein Testspiel realisiert werden konnte, mussten sich die Spieler mit individuellen Laufeinheiten fit halten. Trainer Alexander Otto sieht darin jedoch kein Hindernis für die kommende Aufgabe: „Wir sind einfach nur wieder heiß auf das nächste Spiel.“ Den Gegner aus Düren schätzt er trotz der Tabellensituation als gefährlich ein. „Wir treffen auf eine mehr als lebendige Mannschaft, die weiterhin fest an den Klassenerhalt glaubt. Die Zahlen zeigen eine klare Entwicklung: Sieben Punkte in der gesamten Hinrunde, jetzt schon sieben Punkte nach fünf Spielen in der Rückrunde und Platz neun in der Rückrundentabelle. Das unterstreicht, dass wir auf einen formstarken Gegner treffen. Für uns wird es darauf ankommen, in allen Phasen des Spiels konsequent zu agieren und ihnen unser Spiel aufzudrücken.“