„Einfach nur froh, dass es vorbei war“ – TSV Oberalting feiert klassischen Arbeitssieg

Der TSV Oberalting-Seefeld ist mit einem klassischen Arbeitssieg in die Rückrunde gestartet. Die Seefelder erkämpfen sich beim FC Eichenau einen 2:1-Erfolg.

„Am Ende waren wir einfach nur froh, dass es vorbei war. Es war spielerisch nicht toll, aber wir haben einen eminent wichtigen Sieg gefeiert“, sagte Trainer Manuel Feicht nach dem 2:1-Sieg beim Tabellenletzten.

Obwohl Eichenau über einen Kunstrasen verfügt, entschieden sich die Gastgeber dafür, auf Rasen zu spielen. „Damit haben wir schon gerechnet, das war für uns völlig in Ordnung“, kommentierte Feicht. Somit war klar, dass es auf dem tiefen Platz vor allem auf das Kämpferische ankommen würde – und diese Aufgabe erfüllten die Gäste zur Zufriedenheit ihres Trainers. „Wir haben den Kampf angenommen“, lobte er.