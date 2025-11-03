„Einfach nur froh, dass es vorbei war“ – TSV Oberalting feiert klassischen Arbeitssieg

Der TSV Oberalting-Seefeld ist mit einem klassischen Arbeitssieg in die Rückrunde gestartet. Die Seefelder erkämpfen sich beim FC Eichenau einen 2:1-Erfolg.
„Am Ende waren wir einfach nur froh, dass es vorbei war. Es war spielerisch nicht toll, aber wir haben einen eminent wichtigen Sieg gefeiert“, sagte Trainer Manuel Feicht nach dem 2:1-Sieg beim Tabellenletzten.
Obwohl Eichenau über einen Kunstrasen verfügt, entschieden sich die Gastgeber dafür, auf Rasen zu spielen. „Damit haben wir schon gerechnet, das war für uns völlig in Ordnung“, kommentierte Feicht. Somit war klar, dass es auf dem tiefen Platz vor allem auf das Kämpferische ankommen würde – und diese Aufgabe erfüllten die Gäste zur Zufriedenheit ihres Trainers. „Wir haben den Kampf angenommen“, lobte er.
Oberalting tat sich zu Beginn etwas schwer, ging aber nach einer Viertelstunde durch einen strammen Flachschuss von Benedikt Huber nach Zuspiel von Marco Gosemann in Führung. Auch beim 2:0 war Huber beteiligt, seinen Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Murat Tekeli ein.
Die souveräne Führung wurde noch vor der Pause wieder wackelig, da Oberalting den Ball vertändelte und Eichenau verkürzen konnte. Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimmannschaft auf den Ausgleich. Trotz zwischenzeitlicher Überzahl wegen Zeitstrafen konnte Oberalting sich nicht mehr befreien, brachte den Sieg aber über die Zeit. Dadurch kletterte der TSV Oberalting auf Rang zwei und freut sich nun auf das Spitzenspiel der Kreisliga 2 am Samstag gegen Tabellenführer TSV Moorenweis.
FC Eichenau – TSV Oberalting-S. ⇥1:2 (1:2) Tore: 0:1 Huber (15.), 0:2 Tekeli (20.), 1:2 Jackes (26.) – Zeitstrafen: Stotz/FCE (68., Foulspiel), Lang/FCE (76., Foulspiel) – Gelb-Rot: Lang/FCE (90.+5, wdh. Foulspiel)