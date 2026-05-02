Einfach mal luppen - Das kann Julia Quast auch aus der Ferne Julia Quast ist die Fußballerin der Woche von Tageblatt · Heute, 06:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tessa Riepen

Sie geht voran, war sogar schon Kapitänin, als sie mit ihren jetzigen Trainern noch zusammen spielte. Mit einem Sonntagsschuss überraschte sie nun den großen Favoriten.



Die FSG 3 Meilen Altes Land gibt es seit 2020, nachdem sich der ASC Cranz-Estebrügge der zuvor entstandenen FSG Lühe/Este 06/70 angeschlossen hat. Seitdem hat sich die FSG im Zweijahres-Rhythmus von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga, seit 2024, gekämpft.

Die 26-jährige Julia Quast kommt aus Francop, heute wohnt sie in Königreich. Die SV Este 06/70 war ihr Heimatverein. In der Jugend spielte sie mit den Jungs zusammen. „Auch da ging sie schon voran und war auch mal Kapitänin“, sagt ihr heutiger Trainer Carl-Philipp Pien. Er und Co-Trainer Christian Atanassov spielten damals mit Quast zusammen. Spielerisch sei sie eine der Besten, sagt Pien. Mit 16 Jahren spielte sie dann für die Damen.

Die Spielgestalterin hat eine Schwäche

Quast lenkt im Mittelfeld das Spiel der FSG. „Leider habe ich immer wieder Verletzungsphasen“, sagt sie. So verpasste sie jetzt auch wieder die Vorbereitung. In der vergangenen Saison konnte sie zudem aus beruflichen Gründen nicht regelmäßig trainieren.

„Ich muss deshalb dringend an meiner Kondition arbeiten“, sagt sie und lacht, „das ist jedes Jahr dasselbe, das kriege ich irgendwie nicht hin.“ Auf dem Platz gibt sie trotzdem alles und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. „Ich spiele da, wo Not am Mann ist“, sagt sie. Quast stand auch schon mal im Tor.