In den vergangenen Wochen wurde beim FSV Jägersburg - und damit auch bei Dahl - allerdings etwas mit dem Schicksal gehadert: Erst verpassten die Nordhomburger mit gerade einmal einem Punkt Rückstand auf den FC Hertha Wiesbach in der Saarlandliga die Meisterschaft. In diesem Moment wussten die Lila-Weißen ganz genau, dass der Begriff "Sommerpause" auf sie aufgrund nur wenigen Tagen Erholzeit dieses Mal nicht zutreffen wird. Man musste weitertrainieren - schließlich wartete die Aufstiegsrelegation. Und dort gab es zunächst einen 2:0-Heimerfolg gegen den Vize-Meister der Rheinlandliga, die SG Mülheim-Kärlich. Nach dem anschließenden 1:1 von Mülheim-Kärlich daheim gegen den Verbandsliga Südwest-Zweiten TSV Gau-Odernheim hätte den Jägersburgern in Gau-Odernheim bereits ein Unentschieden zum Aufstieg ausgereicht, aber es sollte nicht sein. "Es nützt jetzt alles nichts. Wir müssen nach vorne schauen und alles jertzt schnellstmöglich aus den Kleidern schütteln. Und dann wollen wir in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in Richtung Oberliga machen. Ich werde jetzt einige Tage lang einfach mal etwas abschalten. Dann geht es wieder von vorn los", sagt der 33-Jährige. Dahl hat seinen Vertrag beim FSV Jägersburg als absoluter Leistungsträger längst verlängert.