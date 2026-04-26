„Einfach irre“ – Geiselbullach verliert nach doppelt umstrittenem Elfmeter

Lukas Bründl vom TSV Geiselbullach (in Grau) im Spiel gegen den SV Raisting (in Rot). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der TSV Geiselbullach unterliegt 0:1 und rutscht auf den Relegationsplatz. Trainer Stefan Held kritisiert die Schiedsrichter-Entscheidung scharf.

Mit viel Zuversicht war der TSV Geiselbullach zum Kellerduell nach Raisting gefahren. Nach intensiven 90 Minuten und einer bitteren 0:1 (0:0)-Niederlage war die Stimmung beim Aufsteiger jedoch entsprechend gedrückt. Vier Spieltage vor Saisonende stehen die Bullacher wieder auf einem Abstiegsrelegationsplatz. „Wir geben uns nicht auf“, sagte Spielertrainer Stefan Held dennoch kämpferisch.

Besonders haderte Held mit der Schlüsselszene der Partie in der 70. Minute. „Einfach irre“, sagte der Bullacher Coach mit Blick auf die Entscheidung von Schiedsrichter Christoph Nuernbergk. Schon den Elfmeterpfiff an sich hielt Held für mehr als fragwürdig. Den ersten Versuch von Luca Sigl konnte er noch parieren. Weil der Referee aber meinte, Held habe sich zu früh von der Torlinie bewegt, wurde der Strafstoß wiederholt. Beim zweiten Anlauf hatte Sigl dann das bessere Ende für sich.

Von diesem Rückschlag erholte sich Geiselbullach nicht mehr. Dabei waren die Gelb-Weißen in der ersten Halbzeit gut in der Partie. Die Gastgeber kamen zwar einmal gefährlich vor Helds Tor, insgesamt hatte aber der TSV die besseren Möglichkeiten. Ein Schuss von Lysander Weiß wurde in der 28. Minute noch auf der Linie geklärt. Wenig später scheiterte Alessandro Einertshofer im Eins-gegen-eins an Raistings Torwart Urban Schaidhauf. Kurz vor der Pause strich auch noch ein Versuch von Jens Bürger knapp am Tor vorbei.

Nach dem Seitenwechsel fehlten den Bullachern dann zunehmend die zündenden Ideen in der Offensive. „Da hat uns das Spielerische gefehlt“, stellte Held fest. Allerdings bot auch Raisting keine überragende Vorstellung. Am Ende reichte den Gastgebern aber der eine Treffer, um im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg einzufahren.

Sollten Bullach und Raisting am Saisonende punktgleich sein, dürfte das Torverhältnis über die bessere Platzierung entscheiden. Der direkte Vergleich ist nach dem 2:1-Hinspielsieg des TSV nun ausgeglichen. Umso bitterer war aus Sicht der Geiselbullacher diese Niederlage im direkten Duell. (Dirk Schiffner)