Marion Große in der Jubeltraube nach seinem Traumtor. – Foto: Tim Zimmer

„Einfach instinktiv draufgehalten" – Marlon Große trifft aus 50 Metern Zülpichs Mittelfeldspieler gelingt beim 5:3 im Topspiel gegen Verlautenheide ein Traumtor

Marlon Große vom TuS Chlodwig Zülpich sorgte mit einem Distanzhammer für das Highlight des Spieltags. Im Gespräch mit FuPa spricht der 23-Jährige über sein Traumtor, den Teamgeist und die bisher starke Saison seiner Mannschaft.

Ein Treffer, den man nicht alle Tage sieht: Beim 5:3-Erfolg des TuS Chlodwig Zülpich im Topspiel gegen Eintracht Verlautenheide sorgte Marlon Große in der 85. Minute für das absolute Highlight der Partie. Der 23-jährige Mittelfeldspieler traf spektakulär aus der eigenen Hälfte – über 50 Meter hinweg über den Torhüter zum zwischenzeitlichen 5:2. Große: "Schieße gerne aus der zweiten Reihe"

„Ich schieße gerne auch im Training mal aus der zweiten Reihe und versuche es auch oft mal aus der Distanz, wenn ich sehe, dass der Torwart zu weit vor dem Tor steht“, erklärte Große im Gespräch mit FuPa. „Ich habe auch schon öfter solche Tore erzielen können. Aus der eigenen Hälfte ist es mir allerdings noch nicht gelungen bisher.“ Seit der Saison 2022/23 spielt Große für den TuS Chlodwig Zülpich und gehört dort zu den zentralen Figuren im Mittelfeld. In 85 Pflichtspielen hat er bereits 21 Tore erzielt und 41 Treffer vorbereitet – meist als Vorlagengeber, diesmal aber als Vollstrecker. „Es lief die 85. Minute und ich habe schon das ganze Spiel gesehen, dass der Torwart weit vor dem Tor steht. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte war der Weg weit zum Tor. Die Kraft hatte ich dann nicht mehr. Dann habe ich einfach instinktiv aufs Tor geschossen – und es hat geklappt“, beschreibt Große die Szene.