„Einfach geil, so einen Spieler zu haben“ – Auf Aichs Torjäger ist Verlass

Ein Dreierpack brachte die Wende. Aichs Torjäger Manuel Milde schoss den FC Deisenhofen III am Samstag beinahe im Alleingang ab.

Einmal mehr avancierte Manuel Milde zum Matchwinner beim FC Aich. „Er befindet sich in einer sensationellen Form. Es ist einfach geil, so einen Spieler zu haben“, schwärmte FCA-Trainer Marcel Aue von seinem Goalgetter. Vor der mageren Kulisse von 30 Zuschauern sorgte Milde mit seinen Saisontreffern 14, 15 und 16 für die Wende im Spiel gegen Deisenhofen III. Am Ende gewannen die Aicher mit 4:1 (2:1).

Während einer zehnminütigen Findungsphase zu Beginn der Partie geriet die Aue-Elf zunächst durch einen Foulelfmeter, den Florian Petereit verwandelte, in Rückstand (4.). „Danach hatten wir aber die totale Kontrolle über das Spiel“, so Aue. Die Gäste kamen zu keiner weiteren Chance. „Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen.“ Milde besorgte noch vor dem Seitenwechsel das 1:1 (26.) und war anschließend vom Punkt aus erfolgreich (42.).

In den zweiten 45 Minuten hatte Aich gefühlt 75 Prozent Ballbesitz. Fast zwangsläufig sorgte Milde nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung mit dem Tor zum 3:1 (62.). Und auch am 4:1 hatte der Aicher Stürmer großen Anteil. Seinen Schuss konnte der Deisenhofener nur abklatschen. Der Ball fiel Daniel Albertshofer vor die Füße, der keine Mühe hatte, das Spielgerät im gegnerischen Tor unterzubringen.

Am Mittwoch um 19.30 Uhr empfangen die Aicher den TSV Türkenfeld. „Da wollen wir die nächsten drei Punkte holen“, so FCA-Coach Aue. (Dirk Schiffner)