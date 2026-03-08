„Einfach geil" – Sehric schießt Sportbund Rosenheim zum nächsten Sieg

Der SB DJK Rosenheim holt den nächsten wichtigen Dreier in der Bezirksliga Ost. Auch gegen den SV Waldperlach gewann die Zimpfer-Elf.
Die Serie bleibt bestehen: Der Sportbund Rosenheim siegt erneut. Auswärts beim SV Waldperlach feierten die Grün-Weißen einen 2:0-Erfolg. Sanel Sehric traf doppelt und wurde zum Matchwinner. Für die Rosenheimer ist es der vierte Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen – nur gegen Miesbach spielte man unentschieden – und gleichzeitig Platz eins in der Rückrundentabelle.
In Waldperlach hatte der SBR anfangs Probleme und fand schwer in die Partie. Beide Defensivreihen standen kompakt, sodass auch Waldperlach kaum gefährliche Aktionen hatte. Zweimal wurde es vor beiden Toren aber doch gefährlich: Umutcan Aksoy traf für die Woidler aus großer Distanz die Latte, Leonit Vokrri vom SBR brachte den Ball frei vor dem gegnerischen Torwart nicht im Tor unter.
In der zweiten Halbzeit übernahm der SBR dann die Kontrolle über das Spiel. Waldperlach versuchte es immer wieder mit langen Bällen, wurde damit aber selten gefährlich. Der Sportbund spielte sich Chancen heraus, verpasste es jedoch zunächst, in Führung zu gehen.
Als Julius Becker vom SV Waldperlach dann für zehn Minuten vom Platz gestellt wurde, belohnten sich die Grün-Weißen. Omer Jahic eroberte den Ball, setzte Sehric mustergültig in Szene und dieser traf eiskalt zur Führung (75.).
In der Folge fehlte es Waldperlach an Ideen, während der Sportbund gut verteidigte und kurz vor Schluss den Deckel draufmachte. Wieder war es Jahic, wieder bediente er Sehric – und wieder traf der Torjäger zum 2:0-Endstand (90.).
„Wir hatten anfänglich Probleme auf dem kleinen Kunstrasen, haben aber immer mehr die Kontrolle übernommen und am Ende absolut verdient gewonnen“, sagte Zimpfer nach der Partie und fügte überglücklich an: „Das ist einfach abartig geil.“
Durch den nächsten Sieg können die Rosenheimer acht Punkte zwischen sich und die Abstiegszone bringen. Weiter geht es für den SBR am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den SV Aschau.