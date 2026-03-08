„Einfach geil" – Sehric schießt Sportbund Rosenheim zum nächsten Sieg Bezirksliga Ost von PM SB Rosenheim · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Marco Oberberger und der Sportbund Rosenheim sind in der Bezirksliga in bestechender Form. – Foto: Marc Marasescu

Der SB DJK Rosenheim holt den nächsten wichtigen Dreier in der Bezirksliga Ost. Auch gegen den SV Waldperlach gewann die Zimpfer-Elf.

Die Serie bleibt bestehen: Der Sportbund Rosenheim siegt erneut. Auswärts beim SV Waldperlach feierten die Grün-Weißen einen 2:0-Erfolg. Sanel Sehric traf doppelt und wurde zum Matchwinner. Für die Rosenheimer ist es der vierte Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen – nur gegen Miesbach spielte man unentschieden – und gleichzeitig Platz eins in der Rückrundentabelle. In Waldperlach hatte der SBR anfangs Probleme und fand schwer in die Partie. Beide Defensivreihen standen kompakt, sodass auch Waldperlach kaum gefährliche Aktionen hatte. Zweimal wurde es vor beiden Toren aber doch gefährlich: Umutcan Aksoy traf für die Woidler aus großer Distanz die Latte, Leonit Vokrri vom SBR brachte den Ball frei vor dem gegnerischen Torwart nicht im Tor unter.

In der zweiten Halbzeit übernahm der SBR dann die Kontrolle über das Spiel. Waldperlach versuchte es immer wieder mit langen Bällen, wurde damit aber selten gefährlich. Der Sportbund spielte sich Chancen heraus, verpasste es jedoch zunächst, in Führung zu gehen.