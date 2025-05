»Einfach geil«: Etzenricht ist Meister! – Vilseck abgestiegen

Es war ein Tag der Entscheidungen in der Bezirksliga Nord. Nach sechs Jahren Abstinenz ist der SV Etzenricht zurück in der Landesliga. Am drittletzten Spieltag machte die Elf um Spielertrainer Andy Wendl ihr Meisterstück mit einem 4:1-Auswärtssieg in Vohenstrauß. „Double-Sieger, Double-Sieger hey hey“, skandierten die Spieler noch auf dem Feld. „Die Jungs haben sich das so verdient. Einfach geil“, sagte der Meistertrainer inmitten der Feierlichkeiten im Gespräch mit FuPa. Komplett gegensätzlich ist die Gemütslage beim FV Vilseck. Er steht nach der 0:4-Heimpleite gegen Pfreimd und dem parallelen Sieg des FC Pielenhofen in der Süd-Staffel als Absteiger in die Kreisliga fest...



Christian Ranzinger (Trainer DJK Arnschwang): „Ein hartes Stück Arbeit gegen einen starken Gegner, der uns alles abverlangt hat. Wir haben gut dagegenhalten, vor allem defensiv sehr gut gearbeitet und sehr wenige Torchancen des Gegners zugelassen. Mit dem Halbzeitpfiff erzielten wir verdientermaßen das 1:0. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann geschickt verteidigt. Unsere Kontermöglichkeiten hätten wir besser ausspielen können, dann hätten wir das Spiel vielleicht früher zumachen können. Am Ende des Tages ein verdienter Erfolg, weil wir mehr Torchancen hatten und aufopferungsvoll gekämpft haben.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer SpVgg Pfreimd): „Ein verdienter Sieg und eine gute Leistung gegen ein aufopferungsvoll kämpfenden Gegner. Wir gingen durch einen Freistoß in Führung und konnten schnell nachlegen. In der zweiten Halbzeit kam Vilseck gut raus und konnte sich Chancen erarbeiten. Sie haben dann einen Elfmeter verschossen, den unser Keeper parieren konnte. Mit dem 3:0 nach einer Umschaltsituation konnten wir alles klar machen und dann noch erhöhen. Das war ein wichtiger Sieg im Kampf um den Abstieg.“







Adi Götz (Trainer FC Wernberg): „Ein gutes Bezirksliga-Spiel. Wir sind gut reingekommen, gingen verdient in Führung und hatten weitere gute Chancen. Schlicht erzielte mit dem ersten Gegenangriff das 1:1. In der zweiten Halbzeit gingen wir in eine der besten Phasen dieser Saison rein, in der wir den Gegner regelrecht an die Wand gespielt und das dritte und vierte Tore erzielt haben. Das 5:2 war dann die Entscheidung. Unterm Strich wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung. Maximilian Schatz, der eigentlich seine Schuhe schon an den Nagel gehangen hatte, hat 80 Minuten gespielt. Und der eigentliche Innenverteidiger Matthias Schreyer erzielte auf der Neuner-Position einen Hattrick. Das spricht für die Mannschaft, davor muss man den Hut ziehen.“







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Man hat von Anfang gesehen, dass es heute schwierig wird. Wir fingen etwas nervös an, fingen uns dann aber. Das war ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Hälfte war Vohenstrauß immer wieder gefährlich und erzielte das 1:1. Überragend war, dass wir im Kopf ruhig geblieben sind. Der Wille hat sich irgendwo durchgesetzt. Ein geiler Sieg gegen einen guten Gegner. Die Jungs haben sich das so verdient. Ich bin sehr stolz auf diese Truppe, nicht nur fußballerisch, sondern von der ganzen Art und Weise her. Einfach geil.“







Martin Göttlinger (Sportlicher Leiter SpVgg Willmering-Waffenbrunn): „Wir haben über 90 Minuten auf das Tännesberger Tor gespielt und kein Tor erzielen können. Tännesberg hat aus zwei Gelegenheiten zwei Tore erzielt. Unsere personelle Situation ist momentan katastrophal. Die Relegation wird kaum noch zu vermeiden sein.“