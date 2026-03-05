„Einfach eine Farce“: Himmelmann kontert die Vorwürfe des FC Hellas Kreisliga A Kempen & Krefeld: Nachdem der 60-jährige Karl-Heinz Himmelmann nach nur knapp zwei Monaten seinen Trainerstuhl beim Fußball-A-Ligisten freiwillig wieder geräumt hatte, waren Stimmen aus dem Team laut geworden, die dem Coach Unzuverlässigkeit unterstellten. Warum Himmelmann das nicht auf sich sitzen lässt – und welche Dinge wirklich vorgefallen sein sollen.rnrn von RP / Markus Plüm · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Himmelmann wehrt sich gegen Vorwürfe – Foto: Heiko van der Velden

Der A-Ligist FC Hellas Krefeld liegt mit derzeit 26 Punkten auf Platz zehn der Tabelle und damit in einer Region, in der man es in dieser Spielzeit weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg zu tun bekommen wird. Entsprechend sollte man meinen, dass rund um den Verein Ruhe herrscht. Wenn da bloß nicht der überraschende und alles andere als geräuscharme Rücktritt von Trainer Karl-Heinz Himmelmann wäre, der am Wochenende nach nur rund zwei Monaten im Amt schon wieder hingeschmissen hatte – woraufhin aus Vorstand als auch Teilen des Teams Vorwürfe in Richtung des Trainers laut wurden, er habe sich nicht an Absprachen gehalten und sei selten zum Training erschienen. Dinge, die Himmelmann nicht unkommentiert stehen lassen möchte.

„Der Verein kann froh sein, dass ich gegangen bin, ich habe dem FC Hellas einen Gefallen getan“, sagt Himmelmann, mit den Vorwürfen konfrontiert, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Sie wollten unbedingt, dass ich weitermache, aber das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Sie wollten einen Trainer, der den sportlichen Erfolg bringt. Aber unter den gegebenen Bedingungen war das überhaupt nicht möglich. Einige Spieler waren einfach nicht bereit, sich so zu engagieren, wie es aus meiner Sicht nötig gewesen wäre.“ Trainingseinheiten mangels Beteiligung abgesagt Erst kurz vor dem Jahreswechsel hatte der 60-Jährige den FC Hellas von seinem Vorgänger – und jetzt auch Nachfolger – Kai Sirtl übernommen und sollte den Verein kurzfristig stabilisieren sowie mittelfristig wieder erfolgreicher aufstellen. So der Plan. Doch dann seien einige Dinge vorgefallen, die die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit nur noch weiter auseinandergetrieben hätten, deutet Himmelmann an. „In den acht Wochen, die ich dort tätig war, hatten wir genau zwei Trainingseinheiten, bei denen 16 oder 17 Spieler anwesend waren und ein Training überhaupt möglich war. Ich musste sogar mehrfach die Einheiten absagen, weil nur sieben Spieler zugesagt hatten. So kann man dann auch nicht arbeiten“, erläutert Himmelmann.

Der Höhepunkt sei dann gewesen, dass einige Spieler, die unter der Woche nicht trainiert hatten, zu den Spielen kamen und aufgestellt werden wollten. „Die Jungs sollen sich mal weniger um ihre Eishockey-Touren oder Borussia-Dortmund-Spiele kümmern und stattdessen zum Training kommen. Dann spielen sie auch“, so der Trainer. Dem Vorwurf aus Teamkreisen, er selbst sei nur selten beim Training anwesend gewesen, widerspricht er. „Ja, ich habe zweimal gefehlt, weil ich hohes Fieber hatte und auch krankgeschrieben war. Aber dass ich die etwa die Hälfte der Einheiten verpasst habe, ist nicht wahr. Aber ich kann mir schon vorstellen, wer das behauptet hat.“ Wer, das mochte er nicht sagen. Was er aber noch sagte, ist, dass sich in den vergangenen Tagen mehrere Ex-Hellas-Trainer bei Himmelmann gemeldet und ähnliche Zustände während ihrer eigenen Amtszeiten beim A-Ligisten geschildert hätten. Bis Februar 2025 war Sebastian Steinhauer bei den Krefeldern in der Verantwortung, danach der bis dahin und nun auch wieder als A-Junioren-Coach tätige Yama Formuly, für den nach 25 Partien Spielen schon wieder Kai Sirtl übernahm – der nun wieder von Himmelmann übernommen hat. Laut Himmelmann habe das Team in der aktuellen sportlichen Situation übrigens überhaupt keinen Übungsleiter nötig: „Das habe ich auch dem Vorstand gesagt. Lasst die Jungs die Saison alleine zu Ende spielen und schaut dann im Sommer nach einem geeigneten Mann“, sagt der 60-Jährige.