Einfach ein genialer Tag

"Im Aktivenbereich war das mein erster Dreierpack - einer war mir schon einmal für die Homburger A-Jugend in der Regionalliga gelungen", sagt der 19-Jährige. Aber so sehr er sich auch über seine drei Tore freue, überwiege die Freude darüber, dass seine Manmnschaft nie aufgegeben habe und trotz eines zweimaligen Rückstands noch einen Punkt holte. Das 3:3 sei ein "wahres Wechselbad der Gefühle" gewesen. Das 1:0 hatte der Angreifer im Anschluss an ein Gestochere im Strafraum mit einem Schuss ins linke Eck erzielt (zehnte Minute). Merchweilers Nicholas Modeste drehte dann zunächst per Doppelpack die Partie (29., 38.). Anschließend hielt DJK-Schlussmann Cedric Kiefer seine Elf bei einem gehaltenen Handelfmeter von Felix Keßler im Spiel (42.). Nach der Pause glich Bleymehl mit einem 16-Meter-Schuss ins linke Eck aus (47.). Und in der 67. Minute hätte der 19-Jährige dann bereits fast seinen dritten Tagestreffer erzielt, scheiterte jedoch in dieser Situation am Pfosten. Besser machte es Gästespieler David Lesch beim 2:3 (76.). Obwohl die DJK in Unterzahl geriet - Lukas Grünbeck hatte eine Zeitstrafe kassiert (83.) - warfen die Hausherren in Unterzahl noch einmal alles nach vorne. Und wer anders als Bleymehl sollte dann auch noch in der 88. Minute auf Vorarbeit von Tim Walle den letztlich gerechten Ausgleich markieren?

Aber trotz dieses für ihn schier genialen Auftritts bleibt Bleymehl bescheiden und sagt: "Ich absolviere gerade als noch ganz junger Spieler erst meine zweite Saison im Männerbereich. Für mich geht es weiter darum, mich von Monat zu Monat weiterzuentwickeln und mich für möglichst viel Spielzeit zu empfehlen." Das Saisonziel der DJK sei der möglichst frühzeitige Klassenverbleib.