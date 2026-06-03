– Foto: SV Schönbronn

Der SV Schönbronn feiert den vorzeitigen Titelgewinn in der Kreisliga A2 Nordschwarzwald. Nach einer dominanten Spielzeit, die als Startzielsieg verbucht werden kann, steht der Aufstieg in die Bezirksliga bereits fest. Das Trainertrio Jens Schaible, Marius Bürkle und Tobias Essig blickt stolz auf die emotionalen Feierlichkeiten, die enorme Entwicklung der jungen Mannschaft und die anstehenden Herausforderungen in der neuen Liga.

Die Erleichterung und Freude über den vorzeitigen Titelgewinn hallen beim SV Schönbronn noch immer nach. Unmittelbar nach dem entscheidenden Schritt ging die Mannschaft zum feierlichen Teil über und machte die Nacht zum Tage, obwohl am Folgetag berufliche Pflichten anstanden. „Am Sonntag war es dann schon nach dem Abpfiff richtig ausgelassen und ging bis spät in die Nacht, auch wenn die meisten dann arbeiten mussten. Am nächsten Tag haben wir echt lang gefeiert, ausgelassen gefeiert, es war alles dabei, was man zu einer Meisterschaftsfeier braucht“, schildert Jens Schaible gegenüber FuPa die ersten Stunden des Triumphs.

Der Verein zeigte sich organisatorisch bestens vorbereitet. Ein besonderes Highlight war die verfrühte Übergabe der Meistertrophäe: „Den Wimpel haben wir schon überreicht bekommen, das war natürlich auch noch mal ein Mega-Event zusätzlich, dass das jetzt schon geklappt hat und er jetzt schon im Sportheim hängt bzw. einer hat, glaube ich, mit ihm übernachtet.“ Die Feierlichkeiten sollen noch bis zum letzten Spieltag auswärts andauern, wo die offizielle Meisterfeier ansteht. Für Jens Schaible gilt es nun, „einfach den Moment zu genießen und das große Ganze zu genießen“.

Ein verdienter Startzielsieg gegen alle Zweifel der Pessimisten

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Vormachtstellung des Spitzenreiters einen Spieltag vor dem Saisonende. Nach 23 absolvierten Partien weist der SV Schönbronn uneinholbare 57 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 18 Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem herausragenden Torverhältnis von 72:29 ließ die Mannschaft die Konkurrenz hinter sich. Der direkte Verfolger, der VfL Ostelsheim, belegt mit 48 Punkten aus ebenfalls 23 Spielen (16 Siege, kein Unentschieden, sieben Niederlagen; 70:36 Tore) den zweiten Rang, kann den Tabellenführer jedoch nicht mehr einholen.

Dieser Triumph ist das Resultat eines unerschütterlichen Glaubens innerhalb des neu formierten Trainerbundes, bestehend aus Jens Schaible, Marius Bürkle und Tobias Essig. Bei deren Amtsantritt im Sommer gab es im Umfeld durchaus skeptische Stimmen. Pessimisten warnten vor dem Abstieg, da der Verein beim letzten Mal nach dem Aufstieg in die A-Liga umgehend wieder runter musste. Optimisten hingegen verwiesen auf eine personell verbesserte Struktur und die Rückkehr verletzter Akteure, was Hoffnungen auf das obere Drittel schürte.

Die Trainer gaben intern eine klare, selbstbewusste Richtung vor: „Wir Trainer haben eigentlich die Vorgabe gegeben: Klar, wir kommen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist so eine Trainerfloskel. Ein konkretes Saisonziel haben wir eigentlich gar nicht ausgegeben. Wir wollten natürlich auch oben mitspielen. Aber mit dem Satz ‚Wir wollen jedes Spiel gewinnen‘ ist eigentlich schon alles gesagt gewesen.“ Dass die Spielzeit schlussendlich so perfekt verlief und zu einem Startzielsieg führte, krönt die gemeinsame Arbeit des Trios.

Taktische Reife, enorme Offensivkraft und eine stabile Defensivkette

Den Ausschlag im packenden Meisterrennen gab letztlich die gelungene Zusammensetzung verschiedener Faktoren, die das junge, dynamische Team über Monate hinweg verlässlich auf den Rasen brachte. Die Mannschaft verinnerlichte die vorgegebenen Trainingsinhalte und Matchpläne sowohl mit als auch gegen den Ball von Beginn an perfekt und sprach auf dem Platz eine gemeinsame Sprache. Neben der taktischen Disziplin profitierte der SV Schönbronn von einer enormen individuellen Klasse.

Jens Schaible verweist stolz darauf, „dass man sieben, acht Spieler in den Reihen hat, die einfach Unterschiedsspieler sind und Unterschiedsspieler sein können“. Diese Qualität spiegelt sich in der Breite der Offensive wider, in der sechs bis sieben Akteure zweistellige Trefferzahlen vorweisen oder nahe an dieser Marke kratzten. Gleichzeitig stabilisierte sich die Defensivreihe massiv, was sich in noch weniger Gegentoren in der Rückrunde im Vergleich zur Vorrunde äußerte.

Junge Akteure entwickelten sich hervorragend und integrierten sich nahtlos. „Das sind einfach Spieler, die sich entwickelt haben, die reingerutscht sind, die Bock hatten, das Verteidigen komplett abzufeiern, so wie die anderen Tore schießen. Das hat super gepasst. Am Ende wird oft der Meister, der weniger zulässt und weniger Gegentore kassiert“, analysiert Jens Schaible die meisterliche Balance. Ein wesentlicher Erfolgsgarant war zudem die herausragende Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 18 bis 20 Akteuren pro Einheit, wodurch das spielerische Niveau kontinuierlich angehoben wurde.

Ein unerschütterlicher Charakter und ein perfekt organisiertes Umfeld

Neben den rein sportlichen Komponenten zeichnete sich der Meisterkader durch eine bemerkenswerte mentale Stärke aus. Die Mannschaft strahlte über die gesamte Runde hinweg große Souveränität, Ruhe und Positivität aus und gab sich zu keiner Sekunde auf. Alle Akteure bewiesen vollen Einsatz, warfen sich füreinander rein und zeigten eine enorme Flexibilität, da praktisch jeder Spieler Torgefahr ausstrahlen und Partien eigenständig entscheiden kann.

Jens Schaible sieht darin ein großes Fundament für die kommenden Jahre: „Da gibt es noch einige Stufen zu gehen, und das ist auch eine Riesenstärke für die Zukunft.“ Das intakte Teamgefüge harmonierte perfekt mit den professionellen Strukturen des Gesamtvereins, in dem von der Vorstandschaft bis zu den organisatorischen Abläufen im Hintergrund alle Gegebenheiten lückenlos abgedeckt waren.

Die geplante Mannschaftsreise nach Düsseldorf und das klare Ja zur Bezirksliga

Nach den erfüllten Pflichten im Ligabetrieb steht für die Spieler bald die Belohnung im Vordergrund, um die erfolgreiche Spielzeit gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Planungen für eine viertägige Abschlussfahrt nach Düsseldorf stehen bereits fest, wo das Team laut Jens Schaible eine „geile Zeit“ verbringen will.

Dass der Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird, stand für die Verantwortlichen zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. „Natürlich werden wir das Aufstiegsrecht annehmen. Wir wollten das ja unbedingt, dass wir dann in der Bezirksliga an den Start gehen können nächste Saison. Dementsprechend gab es da keine zwei Meinungen“, stellt Jens Schaible unmissverständlich klar. Intern beschäftigten sich die Verantwortlichen zuletzt lediglich mit der organisatorischen Ausrichtung der zweiten Mannschaft, wobei gehofft wird, dass die Spieltage der Reserve weiterhin möglichst oft gemeinsam mit der ersten Mannschaft ausgetragen werden können.

Erschwerte Bedingungen

Während die Mannschaft den Feierlichkeiten entgegenblickt, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen für die veränderten Bedingungen in der höheren Spielklasse. Das Trainerteam kann dabei auf ein stabiles Fundament vertrauen, da der aktuelle Kader komplett zusammenbleibt und alle Akteure dem Verein die Treue halten.

Die Verpflichtung externer Neuzugänge gestaltete sich jedoch schwieriger als in vergangenen Jahren. Jens Schaible erinnert sich: „Die Zeiten haben sich verändert. Wenn ich so zurückdenke an die Anfangszeiten, wo ich Saisontraining gemacht habe vor zehn Jahren, da war das Ganze noch ein bisschen einfacher, dass man mal auch jemanden an den Tisch bekommen hat oder dass man Gespräche führen konnte, die auch wirklich in die Richtung gehen. Das ist mittlerweile leider ein bisschen schwieriger geworden.“ Dennoch befinden sich die Verantwortlichen in den finalen Gesprächen mit drei bis vier potenziellen Verstärkungen, um dem Kader mehr Breite zu verleihen.

Für die künftige Saison 2026/2027 in der Bezirksliga bleibt die Zielsetzung des Vereins von Realismus geprägt. Jens Schaible gibt eine klare und bodenständige Marschroute vor: „Da gibt es natürlich nur ein Ziel. Wir wollen unbedingt die Klasse halten, wollen da drin bleiben. Da geht es für uns natürlich jedes Wochenende um die Punkte gegen den Abstieg, ums nackte Überleben. Das ist uns schon auch bewusst, aber verstecken brauchen wir uns auch nicht. Aber wie gesagt. Da geht es natürlich dann schon darum, die Klasse zu sichern. Das ist auch definitiv die Zielvorgabe, ganz klar.“