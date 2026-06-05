„Einfach alles reinhauen“

– Foto: Britta Olschewski

Beim letzten Bezirksligaspiel der Vereinsgeschichte stehen für das Schlusslicht vor allem Emotionen und Einsatzbereitschaft im Vordergrund.

Die Ausgangslage ist klar: Gessel-Leerssen reist mit fünf Punkten als Tabellenletzter nach Esperke, während die Gastgeber mit 33 Zählern auf Rang elf stehen. Am vergangenen Spieltag unterlag Gessel-Leerssen dem SC Twistringenmit 2:6, Esperke verlor beim FC Sulingen mit 0:2.

Für den FC Gessel-Leerssen steht am Samstag (16 Uhr) beim SV Esperke 1929 das letzte Spiel in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 an. Nach dem bereits feststehenden Abstieg geht es für die Gäste tabellarisch um nichts mehr, dennoch blickt Trainer Maik Hüneke der Partie mit Vorfreude entgegen.

„Für uns ist es quasi der Abschied aus der Bezirksliga“, sagte Hüneke. „Es geht nach Esperke, eine coole Truppe. Das Hinspiel hat Spaß gemacht.“

Der sportliche Druck spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. „Es geht einfach darum, das Ganze noch einmal zu genießen“, erklärte Hüneke. Gleichzeitig kündigte er personelle Veränderungen an: „Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, die wir jetzt nicht mehr einsetzen werden. Dafür werden einige Jungs, die sich die Saison über in den Dienst der Mannschaft gestellt haben, noch einmal ihre Einsatzzeiten bekommen.“

Auch wenn das Ergebnis nicht mehr entscheidend ist, möchte sich Gessel-Leerssen ordentlich verabschieden. „Zum Abschluss der Bezirksliga wollen wir schauen, was wir noch holen können.“ Im Mittelpunkt stehe jedoch etwas anderes: „Im Vordergrund steht aber, das letzte Bezirksligaspiel noch einmal zu genießen und einfach alles reinzuhauen.“