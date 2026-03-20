Eines von 12 Endspielen

Starker Start, dann ein kleiner Dämpfer „Mit einem deutlichen Sieg gegen Neustadt/Orla II, also einem direkten Konkurrenten, und dem 5:1 gegen Jena Zwätzen ist das Jahr für uns eigentlich sehr positiv gestartet“, blickt Bachmann auf den Auftakt zurück. Die Wintervorbereitung habe sich dabei direkt ausgezahlt: „Nach einer gelungenen Vorbereitung hat uns das natürlich Aufwind gegeben – gerade mit einer guten Offensive und einer stabilen Defensivleistung.“ Doch zuletzt musste Ehrenhain zwei Niederlagen hinnehmen. Besonders die Pleite in Weimar ärgert den Coach: „Das war eine ärgerliche Auswärtsniederlage. In dem Spiel hätten wir nicht zwingend verlieren müssen.“ Dennoch erkennt er die Qualität des Gegners an: „Unterm Strich ist Weimar eine starke Mannschaft, weshalb wir das verkraften können.“ Deutlicher wurde Bachmann nach dem Spiel gegen Schott Jena II: „Da haben wir in den ersten 65 Minuten überhaupt nicht stattgefunden.“ Immerhin zeigte seine Mannschaft Moral: „In den letzten 35 Minuten hat sie das Gesicht gezeigt, das ich sehen will, und ist noch auf 3:4 rangekommen – am Ende hat es aber leider nicht gereicht.“

Abstiegskampf angenommen – und daran wachsen Die aktuelle Situation ist für den Trainer klar einzuordnen: „Wir wissen alle, dass wir im Abstiegskampf angekommen sind.“ Doch genau darin sieht Bachmann auch eine Chance: „Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft, die am ehesten versteht, dass sie im Abstiegskampf ist, auch die erste sein kann, die dort schnell wieder wegkommt.“ Ein entscheidender Faktor sei die mannschaftliche Geschlossenheit: „Wichtig ist, dass jeder weiß, wie unser Matchplan aussieht und sich damit identifizieren kann – und das ist bei uns der Fall.“ Trotz der Rückschläge bleibt der Trainer ruhig: „Wir sollten als Aufsteiger die Ruhe bewahren, auch wenn wir mal zwei Spiele nicht gewonnen haben.“ Sein Ziel ist klar formuliert: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr die Klasse halten können.“ Qualität ist da – jetzt zählen die Basics Bachmann sieht seine Mannschaft absolut konkurrenzfähig: „Die Mannschaft hat schon oft genug gegen stärkere Gegner gezeigt, dass sie die Klasse hat, um in dieser Liga zu spielen.“ Der Schlüssel zum Erfolg liegt für ihn in den Grundlagen: „Wenn wir die Basics von Minute eins auf den Platz bringen, haben wir genügend Qualität, um in dieser Liga zu bestehen. Davon bin ich fest überzeugt.“