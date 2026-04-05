"Eines unserer besten Spiele" - Kästorf schlägt Göttingen 05 mit 3:0

„Gestern haben die Jungs einfach eine tolle Reaktion gezeigt“, freute sich Kästorfs Trainer Michele Rizzi nach dem Spiel. Seine Mannschaft übernahm früh die Kontrolle und ging durch Leander Petry in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. „Wir haben wirklich über 90 Minuten das Spiel komplett kontrolliert, viele Chancen ausgespielt und so gut wie gar nichts zugelassen.“

Zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung für Kästorf, was den Gästen noch Hoffnung gab. „Zur Halbzeit stand es nur 1:0, da hatten wir die Hoffnung, dass wir die zweite Halbzeit offener gestalten können“, so Brinkwerth. Doch diese Hoffnung wurde schnell zunichtegemacht.

Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth musste anerkennen, dass seine Mannschaft nicht an die vorherige Leistung anknüpfen konnte: „Wir konnten in keiner Weise an unsere gute Leistung gegen Gifhorn anknüpfen.“ Zwar habe man versucht, mitzuspielen, „aber wir haben das im Grunde genommen nie richtig geschafft.“

Doppelschlag zum Sieg

Mit einem Doppelschlag entschied Kästorf die Partie: Burak Hajdari erhöhte in der 62. Minute auf 2:0, ehe erneut Leander Petry nur zwei Minuten später das 3:0 nachlegte (64.). „Nach dem Doppelschlag war uns klar, dass wir da wahrscheinlich nichts mehr holen würden“, erklärte Brinkwerth. Für Leander Petry war es das 20. Saisontor, wodurch der Stürmer die Führung der Torjägerliste übernahm.

Rizzi zeigte sich besonders zufrieden mit der Umsetzung des Matchplans: „Haben die Tore gut rausgespielt und haben uns sehr an das gehalten, was wir vor dem Spiel besprochen haben.“ Seine Mannschaft überzeugte dabei in allen Bereichen: „Wir hatten eine brutale Wucht mit und gegen den Ball.“

Am Ende fiel das Fazit beider Trainer deutlich aus. Während Rizzi von „einem unserer besten Spiele“ sprach und betonte, „dass du in einem Topspiel so auftrittst, war schon sehr beeindruckend“, musste Brinkwerth die Überlegenheit des Gegners anerkennen: „Das 3:0 geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung und das müssen wir so akzeptieren.“

Für Kästorf war es damit nicht nur ein wichtiger Sieg, sondern auch ein klares Ausrufezeichen im weiteren Saisonverlauf: „Wir wollen einfach Spiel für Spiel so weitermachen und konstant gut spielen.“ Kästorf hat nun die beste Offensive der Liga und nur noch zwei Punkte Rückstand auf Göttingen 05.