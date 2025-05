„Eines unserer besten Spiele in dieser Saison“ – TSV Ebersberg auf dem Weg zur Meisterschaft

Gediminas Sugzda, Trainer des SC Baldham-Vaterstetten, zollte dem Sieger uneingeschränkt Respekt: „Ebersberg war die bessere Mannschaft, hatte mehr Chancen und verdient gewonnen. Auch wenn wir in Führung gegangen sind.“ Die 1:3-Niederlage im Waldstadion war für ihn schnell abgehakt. Der SCBV-Coach richtete sein Augenmerk auf die verbleibenden drei Partien bis Saisonschluss: „Zwei Siege brauchen wir, um nicht in die Relegation abzurutschen. Wir wissen, was los ist.“

Gleiches kann Michael Hieber für sich und sein TSV-Team sagen. Kurz vor dem Titelgewinn versichert der Ebersberger Trainer: „Wir verlassen uns nicht auf andere. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, erst dann schauen wir darauf, was hinter uns passiert.“ Die Aufgabe gegen den SCBV erledigte sein Team exzellent. „Das war eines unserer besten Spiele in dieser Saison.“