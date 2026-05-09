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Ligabericht
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»Eines Meisters nicht würdig«: Ammerthal verliert 3:5
Landesliga Nordost, Samstag: Nach einem starken Spielbeginn schlägt sich die Rösl-Elf in Erlangen-Bruck quasi selbst
von Florian Würthele · Heute, 17:47 Uhr · 0 Leser
Das hatten sich die Ammerthaler sicherlich anders vorgestellt… – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch
Wer kann es ihnen verübeln: Bei der DJK Ammerthal scheint die Luft raus zu sein nach der eingefahrenen Meisterschaft in der Landesliga Nordost. Eine Woche nach der Heimniederlage gegen Mögeldorf ging die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl auch auswärts leer aus. Gegen den Viertplatzierten FSV Erlangen-Bruck musste sich der künftige Bayernligist in einem torreichen und wilden Match mit 3:5 (3:3) geschlagen geben.
Es war ein furioses Landesligaspiel, das die rund 100 Zuschauer im Erlanger Stadtsüden aufgetischt bekamen. Das war vor allem daran festzumachen, dass beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag erwischten. Letztendlich schlugen sich die Oberpfälzer eigentlich selbst, weil sie fast alle Gegentore leicht verhindern hätten können. Dabei erwischte die DJK einen guten Start. USA-Rückkehrer Tim Baierlein brachte den Meister bereits nach fünf Minuten in Führung. Anschließend verpasste es der Meister, das beruhigende zweite oder dritte Tor nachzulegen. Nach dem Erlangen Ausgleichstreffer (18.) schlug Ammerthal postwendend zurück. Marcel Kaiser war erfolgreich, ehe Baierlein auf 1:3 erhöhte. Anschließend verloren die Gäste ein Stück weit den Faden. Infolgedessen glich Erlangen-Bruck noch vor der Halbzeitpause auf 3:3 aus. In den zweiten 45 Minuten schien die Luft bei der DJK endgültig raus zu sein. Erlangen ging mit Treffern in der 60. und 66. Minute mit 5:3 in Front, worauf die Pirners & Co. keine passende Antwort mehr finden sollten. Zum Saisonabschluss empfängt Ammerthal kommenden Samstag den SV Unterreichenbach.
„Im letzten Auswärtsspiel der Saison erwischten wir einen sehr guten in den ersten 20, 25 Minuten – mit Riesen-Torchancen. Wir müssen das 2:0 oder 3:0 nachlegen, dann wäre die Messe gelesen gewesen. Anschließend ist es ein bisserl zum Sommerkick geworden. Am Ende des Tages war es – nachdem wir bei vier von fünf Gegentoren uns eigene Eier gelegt haben – war es eines Meisters nicht würdig“, sagte Ammerthals Meistertrainer Tobias Rösl nach dem Spiel.