»Eines Meisters nicht würdig«: Ammerthal verliert 3:5

Das hatten sich die Ammerthaler sicherlich anders vorgestellt… – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch



Es war ein furioses Landesligaspiel, das die rund 100 Zuschauer im Erlanger Stadtsüden aufgetischt bekamen. Das war vor allem daran festzumachen, dass beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag erwischten. Letztendlich schlugen sich die Oberpfälzer eigentlich selbst, weil sie fast alle Gegentore leicht verhindern hätten können. Dabei erwischte die DJK einen guten Start. USA-Rückkehrer Tim Baierlein brachte den Meister bereits nach fünf Minuten in Führung. Anschließend verpasste es der Meister, das beruhigende zweite oder dritte Tor nachzulegen. Nach dem Erlangen Ausgleichstreffer (18.) schlug Ammerthal postwendend zurück. Marcel Kaiser war erfolgreich, ehe Baierlein auf 1:3 erhöhte. Anschließend verloren die Gäste ein Stück weit den Faden. Infolgedessen glich Erlangen-Bruck noch vor der Halbzeitpause auf 3:3 aus. In den zweiten 45 Minuten schien die Luft bei der DJK endgültig raus zu sein. Erlangen ging mit Treffern in der 60. und 66. Minute mit 5:3 in Front, worauf die Pirners & Co. keine passende Antwort mehr finden sollten. Zum Saisonabschluss empfängt Ammerthal kommenden Samstag den SV Unterreichenbach.



„Im letzten Auswärtsspiel der Saison erwischten wir einen sehr guten in den ersten 20, 25 Minuten – mit Riesen-Torchancen. Wir müssen das 2:0 oder 3:0 nachlegen, dann wäre die Messe gelesen gewesen. Anschließend ist es ein bisserl zum Sommerkick geworden. Am Ende des Tages war es – nachdem wir bei vier von fünf Gegentoren uns eigene Eier gelegt haben – war es eines Meisters nicht würdig“, sagte Ammerthals Meistertrainer Tobias Rösl nach dem Spiel.