Eines Jubiläums würdig Der FC Gütersloh schlägt Oberliga-Tabellenführer Bövinghausen hochverdient mit 4:1. Rudelbildung am Ende trübt die Freude kurz.

Natürlich waren die Blicke der 891 Fans nicht nur auf die Gütersloher Spieler gerichtet, sondern auch auf Weltmeister Kevin Großkreutz in Reihen der Gäste. Der lieferte schon nach gerade einmal sieben Minuten: Flanke von der linken Seite in den Strafraum auf den einlaufenden Maurice Haar, der seinen ganzen Schwung in den Kopfball legte und zum 1:0 für die Gäste einnickte.

Ein Schock? Mitnichten, denn der FCG schlug zurück. Nicht aus dem Spiel heraus, aber ähnlich schulbuchmäßig, wie Bövinghausen beim Führungstreffer. Nach einem Freistoß klärten die Gäste den Ball zur Ecke. Der erste Versuch auf den kurzen Pfosten wurde vor dem einschussbereiten Esko noch knapp geklärt. Der zweite Eckball von Manstein fand dann genau den Kopf von Lars Beuckmann, der den Ausgleich herstellte.

Jetzt entwickelte sich ein attraktives Spiel, in dem die Gäste teilweise das Mittelfeld räumten, um mit fünf, sechs Akteuren vorne aufzutauchen. Das kam den schnellen Güterslohern in ihrem 4:4:2-System zugute. Markus Esko oder Allan Firmino Dantas wirbelten aus dem Mittelfeld immer wieder in die Spitze. „Wir haben super verteidigt und super gekontert. Die kamen mit dem Selbstvertrauen eines Tabellenführers. Aber am Ende war es ein hochverdientes Ergebnis“, sagte Dantas.

Der FCG kreierte Chancen wie am Fließband: In der 13. Minute ging Dantas diagonal nach links und hatte den Torwart bereits umkurvt. Dieser eine Augenblick, um sich den Ball zurecht zu legen, war zu lang. Dzaferoski brachte sich gerade noch rechtzeitig in Position, um den Schuss weg zu grätschen. Eine Minute später nutzte Esko die völlige Konfusion in Bövighausens Abwehr, um abzuziehen – rechts vorbei.

Dann der erste Auftritt von Nico Buckmaier, der in der 16. Minute durch den Strafraum wirbelte, alle Gegenspieler wie Fahnenstangen umkurvte und zum 2:1 flach links einschenkte.

In der 27. brilliere der lauf- und zweikampffreudige Esko, der sich von der rechten Seite vehement durchsetzte, danach im linken Strafraum bedient wurde, frei zum Schuss kam, aber den Ball aus zu viel Rücklage übers Tor hob.

In der 40. war wieder Buckmaier zur Stelle, diesmal kam die Flanke von links. Der Torschütze und Esko mussten sich quasi nur noch einigen, wer den Ball ins Tor grätschen durfte – 3:1. Anschließend fühlte sich Großkreutz genötigt, seine Hintermannschaft gehörig zusammenzustauchen.

In der 52. musste FCG-Keeper Jarno Peters nach einem langen Freistoß von Großkreutz und dem anschließenden Kopfball mit einer Blitzreaktion das zweite Tor des Tabellenführers verhindern. Da war der FCG ebenfalls bereits zweimal gefährlich vor dem Kasten der Gäste aufgetaucht.

Zwei Minuten später prüfte der zentral völlig frei stehende Kording mit einem Gewaltschuss Gästekeeper Mroß, der aber stark parierte.

Nach 67 Minuten war dann Schluss für den Weltmeister. Großkreutz wurde von Gästetrainer Sebastian Tyrala aus dem Spiel genommen. „Er ist viel gelaufen und ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Am nächsten Wochenende sind wir wieder Freunde“, kommentierte der Gästecoach die Maßnahme. Besser wurde das Spiel der Gäste dadurch nicht. Den Schlusspunkt setzten Köhler mit einem langen Pass, Dantas mit einer sensationellen Ballannahme und der Vorlage auf den frei durchstürmenden Freiberger, der im Duell mit dem Gästekeeper cool blieb und mit dem 4:1 alles klar machte.

Anschließend gab es noch unschöne Szenen. Nach einem Foul, bei dem sich Tim Manstein eine Risswunde am linken Auge zugezogen hatte, kam es zur Rudelbildung. Auch auf der Tribüne wurde gerangelt. „Das passiert leider. Aber da bleibt nichts hängen“, moderierte Julian Hesse die Vorfälle, bei denen sein Torwarttrainer Patrick Richter die Rote Karte sah, anschließend ab.

Insgesamt meinte der FCG-Trainer: „Das war heute ein toller Tag. Aber es war nur der erste Schritt, um dran zu bleiben. Wir sind mit den Rückschlägen der vergangenen Spiele und auch dem frühen Rückstand heute sehr gut umgegangen.“ Der FCG klettert bei einem Spiel wenige auf Platz sechs (16 Punkte).

• Das Westfalenpokal-Viertelfinale des FCG gegen Westfalenligist SC Obersprockhövel ist auf Mittwoch, 23. November, 19.30 Uhr (Ohlendorf Stadion im Heidewald) verlegt worden. Ursprünglicher Termin war der 27. Oktober.

FC Gütersloh: Peters – Widdecke, Beuckmann, Lücke, Enning (76. Köhler) – Esko (77. Bannink), Kording (79. Kandic), Manstein (90. Benmbarek), Dantas – Freiberger, Buckmaier (67. Illig).

TuS Bövinghausen: Mroß – Algan (46. Brämer), Dzaferoski (83. Thaqi), Haar, Schmeling – Toy – Großkreutz (67. Bosnjak), Thier (46. Usein), – Anan (62. Goles), Uzun, Heric.

Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel (Hamm).

Zuschauer: 891.