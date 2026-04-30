„Eines ist klar: Wir wollen die Saison nicht einfach auslaufen lassen"

Das jüngste 2:2 gegen den SC Spelle-Venhaus II war dabei sinnbildlich für die aktuelle Phase. Freren zeigte über weite Strecken eine engagierte Leistung, ließ aber erneut Punkte liegen. „Nach dem 2:2 gegen Spelle nehmen wir die positiven Aspekte mit und richten den Blick nach vorne. Im heimischen Waldstadion wollen wir gegen Neuenhaus die drei Punkte einfahren“, sagt Trainer Florian Hoff.

Neuenhaus hingegen steckt tief im Tabellenkeller. Die Borussia steht mit 15 Punkten aus 24 Partien auf Rang 15 – ein Abstiegsplatz. Drei direkte Absteiger sind vorgesehen, der Druck ist entsprechend hoch.

Mit 41 Punkten aus 24 Spielen rangiert Freren derzeit auf einem guten Rang sechs der Tabelle, der Anschluss an die Spitzengruppe um Spitzenreiter SV Union Lohne (55 Punkte) und den ASV Altenlingen (50 Punkte) ist allerdings bereits deutlich.

Unterschiedliche Vorzeichen am 25. Spieltag

Am vergangenen 25. Spieltag spielte Freren bei Spelle-Venhaus II mit 2:2 und musste sich mit einem Punkt begnügen – der Ausgleich für Spelle fiel erst in der 86. Spielminute. Neuenhaus kassierte derweil eine deutliche 0:5-Niederlage beim SV Bad Bentheim. Während Freren also erneut eine ordentliche Leistung nicht in einen Dreier ummünzen konnte, offenbarte Neuenhaus vor allem defensiv große Probleme.

„Aktuell fehlt uns in einigen Situationen noch das nötige Quäntchen Glück, um Spiele vollständig auf unsere Seite zu ziehen. Daran arbeiten wir intensiv mit dem klaren Ziel, uns für unseren Aufwand endlich zu belohnen“, erklärt Hoff.

Erinnerung an das Hinspiel

Dass die Aufgabe keineswegs unterschätzt wird, zeigt der Blick auf das Hinspiel. Beim 2:0-Erfolg in Neuenhaus setzte sich Freren zwar verdient durch, musste sich aber auf eine robuste Spielweise einstellen.

„Das Hinspiel hat gezeigt, dass Neuenhaus sehr körperbetont agiert und versucht, unseren Spielfluss zu unterbrechen. Darauf sind wir vorbereitet und werden entsprechend dagegenhalten“, betont Hoff.

Defensive als Fundament

Die Zielsetzung für den Saisonendspurt ist klar formuliert. „Eines ist klar: Wir wollen die Saison nicht einfach auslaufen lassen. Wir wollen weiter punkten und gleichzeitig unsere starke Defensivleistung bestätigen. Dafür gilt: hinten die Null halten und vorne unsere Chancen konsequent nutzen.“

Klare Rollen – klare Erwartungen

Die Rollenverteilung scheint vor dem Duell eindeutig: Hier der Tabellensechste mit Ambitionen, dort der abstiegsbedrohte Vorletzte mit dem Rücken zur Wand. Doch gerade in dieser Konstellation liegt die Gefahr. Neuenhaus braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt – Freren hingegen möchte vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen.

Im Waldstadion wird es darauf ankommen, Geduld zu bewahren, Zweikämpfe anzunehmen und die eigene Qualität konsequent auf den Platz zu bringen. Oder, wie Florian Hoff es formuliert: hinten stabil bleiben – und vorne endlich den Aufwand in Ertrag umwandeln.