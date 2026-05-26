"Eines der schwierigsten Auswärtsspiele" - Bleckenstedt vs. Kästorf

„Bleckenstedt ist natürlich eine gute Truppe und sie haben auf jeden Fall einen guten Kader zusammen“, sagte Rizzi vor der Partie. Die Gastgeber hätten „auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen bzw. aufsteigen“ wollen. Auch wenn dieses Ziel verpasst wurde, bleibe es „eines der schwierigsten Auswärtsspiele ohne Frage“.

Trotzdem reist der SSV Kästorf mit viel Selbstvertrauen an. „Wir freuen uns darauf, dass wir da morgen spielen können“, erklärte Rizzi. In seiner Mannschaft seien „viel Selbstvertrauen, viel Spaß“ vorhanden und man habe „Bock, morgen da zu zeigen, wie gut wir sind“.

Im Hinspiel klappte dies nicht. Damals gewann Bleckenstedt mit 3:2. Tabellarisch heißt es Platz sechs gegen Platz drei, wobei Kästorf sechs Punkte Vorsprung hat und deutlich besser in Form ist.

Besonders die Offensive der Germania sieht der Trainer als große Stärke an. „Klar ist, dass sie natürlich im Offensivbereich sehr, sehr gut besetzt sind, da müssen wir als Team natürlich sehr gut verteidigen“, betonte Rizzi. Entscheidend werde sein, „dass jeder für den anderen da“ sei.