»Eines der größten Talente unserer Region« für Neudrossenfeld

Neuzugang Nummer 5 iat laut eines Facebook-Posts der Grün-Weißen "ein echtes Statement. Eines der größten Talente unserer Region" schließt sich mit Jonas Valentin dem TSV Neudrossenfeld an. Der im NLZ der SpVgg Greuther Fürth ausgebildete Angreifer lief studienbedingt zuletzt für den ATSV Erlangen auf. Nun probiert es sich am Weinberg. Manager Daniel Stöcker ist glücklich: "Dass Jonas zu uns kommt, ist für den TSV und die Region eine riesen Sache! Eines der größten Talente in Stadt und Landkreis Kulmbach schließt sich nach der Jugend-Bundesliga uns an. Mehr muss man dazu nicht sagen. Er ist auf dem Papier der Kaderplanung im offensiven Zentralbereich vorgesehen. Aber ohne jeden Druck. Der darf und soll sich in Ruhe entwickeln können."



Der 19-Jährige kann sich bei seiner Akklimatisierung in Oberfranken und generell im Herrenbereich auf Jonas Larkow, Bas Peeters (beide nur bis zum Herbst) und Tizian Mittereder verlassen. Dieses Trio bleibt dem TSV Neudrossenfeld erhalten - und somit eine ordentliche Portion Bayernliga-Erfahrung. Daniel Stöcker dazu: "Die Kaderplanung gestaltet sich diesmal extrem schwierig, mit derart vielen Eventualitäten, Handicaps und Spielern, die nur temporär zur Verfügung stehen. Aber wir arbeiten täglich daran, all das aufzufangen. Wir planen daher mit 8-10 Neuzugängen und werden weitere auch zeitnah vorstellen. Dennoch freue ich mich, dass die Jungs weiter für uns spielen und vielleicht ja auch länger als gedacht.“





Und auch am Team um den Team wird gearbeitet. Jonas Hempfling ist zur neuen Saison neuer Torwarttrainer. Der 32-Jährige bringt sowohl als aktiver Torhüter als auch aus seiner bisherigen Trainertätigkeit wertvolle Erfahrungen mit. Während seiner Laufbahn stand er unter anderem für die SpVgg Bayreuth und den VfL Frohnlach zwischen den Pfosten und sammelte dabei Erfahrungen in der Regionalliga. Zuletzt war er als Trainer beim BSC Kulmbach und Torwarttrainer beim TSC Mainleus tätig. Stöcker: "Wir freuen uns, dass wir Jonas für unser Team dazugewinnen konnten. Nach internen Analysen und Gesprächen gab es den Wunsch nach einer Veränderung, und wir können diese Baustelle nun schließen."