Eines der entscheidenden Spiele

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bei Samuel Pex soll sich in Kürze entscheiden, ob nach dem Anriss des Syndesmosebands eine OP notwendig ist. Langzeitausfall David Löffler fehlt bis ins neue Jahr. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Tobias Lermer, der am Dienstag im Pokal kurzfristig krank passen musste. Simon Pichlmeier ist ebenfalls noch angeschlagen.

Das sagt Memmingens Coach Matthias Günes: "Gegen Bayern war die Leistung in Ordnung, das Ergebnis aber leider enttäuschend. Die Lehre aus dem Spiel war: Wir haben die Gegentore viel zu einfach hergeschenkt, daraus müssen wir lernen, und zwar schnell - am besten gleich am Freitag in Hankofen. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Ich denke, beide Teams sind auf Augenhöhe. Allerdings wird sich im Vorfeld an den Abläufen bei uns nichts ändern, wir bereiten uns wie auf jedes andere Spiel auch akribisch vor."



Personalien FC Memmingen: Kapitän Lukas Rietzler und Philipp Kirsamer sind langzeitverletzt und fallen bis Jahresende aus.