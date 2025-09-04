 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Alle aufgepasst: Für Hankofen steht am Freitag eine wichtige Partie unter Flutlicht an. Gegen den Aufsteiger aus Memmingen soll unbedingt der zweite Saisonsieg her. – Foto: Charly Becherer

Eines der entscheidenden Spiele

Freitag - 7. Spieltag: Hankofen erwartet den auswärtsstarken Regionalliga-Rückkehrer FC Memmingen

Vor einem eminent wichtigen Heimspiel steht die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern. Drei Tage nach dem Pokal-Aus gegen die Würzburger Kickers kommt am Freitagabend der FC Memmingen an den Reißinger Bach. Die Devise aus Sicht der "Dorfbuam" ist klar: Gegen den Aufsteiger soll unbedingt der zweite Saisonsieg her. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 19 Uhr.

Zu diesem frühen Saisonzeitpunkt von einem entscheidenden Spiel zu sprechen, mutet zunächst sonderbar an. Aber es sind genau solche Duelle, die in Summe am Saisonende über Wohl und Wehe - im Fall von Hankofen über Klassenerhalt oder Nichtabstieg entscheiden. Die SpVgg kann eingedenk der Rahmenbedingungen nicht davon ausgehen, gegen Unterhaching, den FC Bayern II oder die Würzburger Kickers, um ein paar Beispiele zu nennen, viele Punkte zu holen. Die entscheidenden Zähler müssen gegen Teams auf Augenhöhe eingefahren werden. Dazu zählt eben auch der Aufsteiger aus Memmingen. Noch dazu zuhause.

Aber Vorsicht: Die Allgäuer fühlen sich in der Fremde pudelwohl. Ziemlich kurios: Alle ihre bisherigen sieben Punkte haben die Memminger auswärts geholt. Schon in der vergangenen Bayernliga-Meistersaison war die Basis des FCM-Erfolg die Auswärtsstärke. "Als Aufsteiger die ersten drei Partien auswärts in der Regionalliga nicht verloren, zwei davon sogar gewonnen, das spricht Bände. Sie spielen schnörkellos mit Zug zum Tor", zollt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck seinen Respekt. Dennoch ist das Ziel klar formuliert: "Das wird ein harter Kampf, aber wir wollen unbedingt die drei Punkte bei uns behalten."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bei Samuel Pex soll sich in Kürze entscheiden, ob nach dem Anriss des Syndesmosebands eine OP notwendig ist. Langzeitausfall David Löffler fehlt bis ins neue Jahr. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Tobias Lermer, der am Dienstag im Pokal kurzfristig krank passen musste. Simon Pichlmeier ist ebenfalls noch angeschlagen.

Der FC Memmingen um Interimskapitän Jakob Gräser konnte schon zwei Auswärtssiege einfahren.
Der FC Memmingen um Interimskapitän Jakob Gräser konnte schon zwei Auswärtssiege einfahren. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Das sagt Memmingens Coach Matthias Günes: "Gegen Bayern war die Leistung in Ordnung, das Ergebnis aber leider enttäuschend. Die Lehre aus dem Spiel war: Wir haben die Gegentore viel zu einfach hergeschenkt, daraus müssen wir lernen, und zwar schnell - am besten gleich am Freitag in Hankofen. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Ich denke, beide Teams sind auf Augenhöhe. Allerdings wird sich im Vorfeld an den Abläufen bei uns nichts ändern, wir bereiten uns wie auf jedes andere Spiel auch akribisch vor."

Personalien FC Memmingen: Kapitän Lukas Rietzler und Philipp Kirsamer sind langzeitverletzt und fallen bis Jahresende aus.

Mathias Willmerdinger