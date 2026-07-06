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Transfers
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Einer war U-Nationalspieler: FC Kosova holt zwei weitere Spieler
Mit Ernesto Bakiu und Aranit Elezi haben zwei Talente aus Albanien dem Bezirksligisten ihre Zusage erteilt +++ Keeper Hashani bleibt doch
von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Die Kosova-Vorstände Shqiptar Gubetini (links) und Driton Shala (rechts) mit den Neuzugängen Ernesto Bakiu (Zweiter von links) und Aranit Elezi. – Foto: FC Kosova Regensburg
Es geht vorwärts am Regensburger Weinweg! Beim Landesliga-Absteiger FC Kosova wird immer klarer, mit welcher Mannschaft man in die näherrückende Bezirksliga-Saison 2026/27 gehen wird. Die Verantwortlichen um Sportchef Lum Gashi basteln weiter fleißig am Kader und können jetzt erneut Vollzug vermelden. Weitere Neuverpflichtungen sind spruchreif. Mit Ernesto Bakiu und Aranit Elezi haben sich zwei interessante junge Fußballer aus Albanien dem Stadtverein angeschlossen.
Eine interessante Vita hat der 20-jährige Ernesto Bakiu vorzuweisen. Der junge Innenverteidiger war sogar schon international unterwegs, hat er doch mehrere Einsätze in den albanischen U-Nationalmannschaften vorzuweisen. Beim KF Teuta wurde er bestens ausgebildet. Kosovas Sportlicher Leiter Lum Gashi freut sich auf einen „top ausgebildeten Innenverteidiger, der bereits in der U15-, U17 und U19-Nationalmannschaft Albaniens sein Können unter Beweis stellen konnte“.
Ebenfalls aus Albanien kommt Aranit Elezi zu den Regensburgern. Der 21-jährige, flinke Linksaußen soll das Flügelspiel des Bezirksligisten beleben. „Aranit ist auf dem linken Flügel zuhause. Ihn zeichnet seine Übersicht, seine Schnelligkeit und seine Ballkontrolle aus“, so Gashi, der davon überzeugt ist, dass beide Neuzugänge der Mannschaft gut zu Gesicht stehen werden: „Beide Spieler passen super in unser System und sind wichtige Bausteine für die neue Saison.“
Zuvor hatte der FC Kosova bereits Kevin Jose Lopes (SV Wenzenbach), Besjon Krasniqi (Jahn Futsal U19), Andrej Stojanov (ESV Regensburg), Omar Glaoui (SF Schwaig) und Rückkehrer Jurgen Sina (nach Pause) als Neuzugänge vorgestellt. Weiterer wichtiger Mosaikstein: Keeper Ardit Hashani (22) hat sich doch nicht dem TB/ASV Regenstauf angeschlossen, sondern bleibt dem FC Kosova weiter erhalten. „Die Kaderplanung ist sehr weit fortgeschritten. Wir haben fast jede Woche Anfragen von interessanten Spielern und werden selbstverständlich noch weitere Zugänge präsentieren“, gibt Gashi eine kleine Wasserstandsmeldung ab.
Diesen Mittwoch bestreitet die Truppe von Trainer Enkel Alikaj ein Pokalspiel bei der DJK Sportbund Regensburg. Hier wird der Einzug ins Achtelfinale des Kreispokals anvisiert. In der bisherigen Vorbereitung landete die neuformierte Kosova-Truppe Erfolgserlebnisse gegen Türk Genclik (4:2) sowie in der ersten Pokalrunde gegen den SV Sulzbach (1:0).