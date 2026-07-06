Einer war U-Nationalspieler: FC Kosova holt zwei weitere Spieler

Die Kosova-Vorstände Shqiptar Gubetini (links) und Driton Shala (rechts) mit den Neuzugängen Ernesto Bakiu (Zweiter von links) und Aranit Elezi. – Foto: FC Kosova Regensburg

Es geht vorwärts am Regensburger Weinweg! Beim Landesliga-Absteiger FC Kosova wird immer klarer, mit welcher Mannschaft man in die näherrückende Bezirksliga-Saison 2026/27 gehen wird. Die Verantwortlichen um Sportchef Lum Gashi basteln weiter fleißig am Kader und können jetzt erneut Vollzug vermelden. Weitere Neuverpflichtungen sind spruchreif. Mit Ernesto Bakiu und Aranit Elezi haben sich zwei interessante junge Fußballer aus Albanien dem Stadtverein angeschlossen.

Eine interessante Vita hat der 20-jährige Ernesto Bakiu vorzuweisen. Der junge Innenverteidiger war sogar schon international unterwegs, hat er doch mehrere Einsätze in den albanischen U-Nationalmannschaften vorzuweisen. Beim KF Teuta wurde er bestens ausgebildet. Kosovas Sportlicher Leiter Lum Gashi freut sich auf einen „top ausgebildeten Innenverteidiger, der bereits in der U15-, U17 und U19-Nationalmannschaft Albaniens sein Können unter Beweis stellen konnte“.



Ebenfalls aus Albanien kommt Aranit Elezi zu den Regensburgern. Der 21-jährige, flinke Linksaußen soll das Flügelspiel des Bezirksligisten beleben. „Aranit ist auf dem linken Flügel zuhause. Ihn zeichnet seine Übersicht, seine Schnelligkeit und seine Ballkontrolle aus“, so Gashi, der davon überzeugt ist, dass beide Neuzugänge der Mannschaft gut zu Gesicht stehen werden: „Beide Spieler passen super in unser System und sind wichtige Bausteine für die neue Saison.“



