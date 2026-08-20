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"Einer von uns": Wie eine Instagram-Nachricht Nils Petersen anlockte
Dass der Ex-SC-Profi dabei ist, hängt mit einer Nachricht zusammen.
von David Lochmann (BZ) · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Jona Gabriel Mack vom VfR Vörstetten – Foto: Tudor Ciutacu
Große Freude bei den Fußballern des VfR Vörstetten: Das Testspiel gegen die SF Oberried II war besonders, da Nils Petersen aufläuft. Dass der Ex-SC-Profi dabei ist, hängt mit einer Nachricht zusammen.
Auf dem Papier war es ein ganz normales Testspiel am Dienstagabend zwischen dem VfR Vörstetten und den Sportfreunden Oberried II. Doch für Jona Gabriel Mack wurde es zu einem surrealen Erlebnis. Der 25-jährige Kapitän und Abwehrchef des B-Kreisligisten aus Vörstetten stand plötzlich auf dem Spielfeld einer echten Bundesliga-Legende gegenüber, Nils Petersen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.