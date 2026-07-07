Einer von 8 Berlinern! Stern 1900 stellt Nationalspieler

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Neben Torwart Luis Greil, Malte Brumm und Joel Liebke (alle Hertha BSC) und Jonas Tscheschlog (1. FC Union), die quasi zum Stamm bei den U15-Länderspielen gegen die Niederlande im Mai gehörten, haben sich weitere Spieler über herausragende Leistungen beim DFB-Sichtungsturnier im Mai qualifiziert, wo sie für Berlin einen starken 2. Platz von 22 Teams errangen. Marwin Hoffmann, Adel Mustafi (beide 1. FC Union), Amin Saidi (Hertha BSC) und Nathan Knoll (Stern 1900) sind die weiteren Berufenen.

Vor allem die Auswahl von Nathan Knoll, der „nur“ in der Landesliga bei Stern 1900 spielt, gleicht einer absoluten Sensation. Verbandssportlehrer und Auswahltrainer Rudy Raab zeigt sich stolz über die Berufungen: „Die Anzahl der Einladungen freut uns sehr. Ein Drittel der Lehrgangsteilnehmer kommt aus Berlin. Unsere Nachwuchsleistungszentren leisten hier sehr gute Arbeit. Toll, dass wir mit der Berliner Auswahl den Spielern eine Plattform für die Weiterentwicklung und Sichtbarkeit schaffen können. Dass die Förderung der Spieler außerhalb der Nachwuchsleistungszentren nicht zu kurz kommt, beweist die Berufung von Nathan Knoll von Stern 1900.“