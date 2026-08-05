Einer starken zweiten Hälfte sei Dank

Beide Teams gaben von Anfang an „Gas“, ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. In der 10. Minute hatten die Spieler des FC Einheit Glück, dass ein Angriff der Gastgeber mit einem Pfostenschuss endete. Nach einem Foul an Kantemir Zheligotov blieb der Pfiff von Schiedsrichter Jacob Michel aus. In der 22. Minute dann der Führungstreffer des FC Thüringen durch Lukas Birkner. Die Gastgeber waren gedanklich schneller und sorgtenmit ihrer aggresiven Spielweise und langen Bällen für Torgefahr, während unsere „Zweite“ nicht den erwünschten „Zugriff“ auf das Spiel bekam.

Mit dem Anstoß zur 2. Halbzeit konnte es eigentlich nur besser werden. Doch kaum waren fünf Minuten gespielt, hieß es 2:0. Nach einem Zusammenprall an der Strafraumgrenze zwischen einem Angriffsspieler des FC Thüringen und unserem Keeper Erik Rösler ertönte die Pfeife des Manns mit der Trillerpfeife. Lukas Birkner ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und vollendete vom Punkt. Die Gäste fühlten sich ungerecht behandelt und zeigten nun, dass sie die Punkte nicht in der Lichtstadt zurücklassen wollten. Eine „butterweiche“ Flanke von Ruben Baumann erreichte Max Jäger, der auf 2:1 verkürzen konnte. Als der eingewechselte Jannik Melle zum 2:2 traf, keimte beim FC Einheit neue Hoffnung auf. Glück hatten die Jenenser, dass der Schiedsrichter bei einem Foul an Luis Czerwonka im Strafraum nicht den Mut bewies, auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Weitere Gelegenheiten auf beiden Seiten blieben ungenutzt. So blieb es beim insgesamt gerechten Remis. Die Leistungssteigerung in den zweiten 45 Spielminuten brachte den verdienten Auswärtspunkt. Trainer Josef Bresigke lobte die Moral seíner Jungs und sah wiederum Fortschritte im Lernprozess.